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Российский олигарх угнал яхту, которая была под санкциями ЕС

Из порта Сардини исчезла яхта, принадлежащая российскому бизнесмену, находящемуся под санкциями Европейского Союза из-за войны в Украине.

сегодня, 13:01
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Автор:

Slava Kot

Европейский Союз внес Дмитрия Мазепина в список подсанкционных лиц, а его 22-метровая яхта Aldabra была конфискована итальянскими службами и находилась в порту Сардинии. Однако 8 декабря яхта загадочно исчезла. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Российский олигарх угнал яхту, которая была под санкциями ЕС

Яхта русского олигарха. Фото: из открытых источников

Яхта Aldabra, которая составляет около 1 млн евро попала под санкции в начале полномасштабного вторжения России в Украину, а конфисковали ее в марте в порту Ольбии.

Как сообщает издание, владелец яхты Дмитрий Мазепин нанял иностранную компанию, которая с помощью капитана из Сардинии вывезла яхту из Италии. Это впервые россиянин смог забрать свою яхту, находившуюся под санкциями ЕС.

Полиция проводит расследование и предупреждает капитана судна, что ему грозит штраф в 500 тыс. евро за незаконный побег на яхте российского олигарха.

Итальянцы утверждают, что яхта Aldabra двигается в порты в Африке. Командир полиции Ольбии Карло Лаццари отметил, что судно российского олигарха совершило остановку в тунисском порту Бизерта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что находящаяся под санкциями яхта одного из российских олигархов свободно плавает в океанических водах с российским флагом. Яхта вышла из порта Гонконга в октябре и двигается в сторону Африки.

Также "Комментарии" писали о новых санкциях Европейского Союза, к которым включат сектор экономики России, не находившийся под значительными запретами. Речь идет о горнодобывающей отрасли РФ, которая приносит России четверть иностранных инвестиций в экономику страны, являющейся спонсором терроризма.



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Источник: https://www.theguardian.com/international
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