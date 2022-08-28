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Российский оккупант во время выступления демонстрировал череп якобы защитника Мариуполя: в Украине отреагировали

Целью таких действий России является очередное причинение боли родственникам погибших и пропавших, констатировал Лубинец

сегодня, 18:38
Автор:

Лиля Воробьева
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Украина обратилась в ООН из-за демонстрации российскими оккупантами останков украинских военных. С соответствующим заявлением в ООН обратился уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщивший об этом ужасном поступке.

Российский оккупант во время выступления демонстрировал череп якобы защитника Мариуполя: в Украине отреагировали

Российский оккупант демонстрировал череп якобы украинского бойца (фото из открытых источников)

Недавно в сети опубликовали видео, где выступает российский захватчик, шутя над убийствами украинцев. У него в руках был человеческий череп. Он рассказал, что этот череп якобы обнаружили возле "Азовстали". По его словам, это останки одного из защитников Мариуполя.

 "Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли "Малороссии" должны быть возвращены назад. Мы сражаемся не с людьми. Мы сражаемся с идеей",- сказал оккупант.

Позже стало известно, что выступавший с человеческими останками оккупант — это россиянин Игорь Мангушев. Он из Москвы.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что РФ продолжает дегуманизировать украинцев и продолжает оправдывать массовые убийства, разрушение населенных пунктов.

"Демонстрация "останков" погибших защитников Мариуполя стала поводом для "стендапа на военную тематику". Единственной целью таких действий является причинение боли родственникам погибших и пропавших", — заявил Лубинец.

Также он отметил, что независимо от того, речь идет о военных или мирных жителях тела погибших заслуживают на уважительное отношение.

Украинский омбудсмен уже сообщил об этом дерзком поступке Руководителя группы по установлению фактов Следственной комиссии ООН по Украине Оле Солванге и собирается обратиться в Офис Генерального прокурора.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Орехов зажигательными снарядами.



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Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2873994152908359&set=a.1377694372538352&type=3
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