Российский БТР посреди дороги наехал на мины и взорвался (ВИДЕО)

Отправленным на фронт резервистам не хватает техники и боевой подготовки. В результате многие из них погибают на фронте, иногда довольно причудливым способом. Журнал Business Ukraine опубликовал видео у себя на странице в Twitter о том, как россияне взорвались на мине.

Российский БТР с символом Z. Фото из открытых источников

На обнародованной записи видно, как российский бронетранспортер с латинской буквой Z выезжает с дороги на асфальт. Даже издали можно заметить, что на дороге искусственно размещены объекты в два ряда, но российские военные проигнорировали это и наехали на мины и взорвались. На видео видно, что из всех присутствовавших в БТРе выжил только один россиянин.

Запись с подрывом русской машины можно просмотреть ниже:

По этой записи можно сделать выводы о подготовке российских военных, крайне неудовлетворительной.

Ранее портал "Комментарии" обнародовал видеозапись, где российский мобилизованный мужчина заявил, что через несколько дней его отправят в Украину. Также военный сообщает, что они не учились стрелять, а также не проводили тактические занятия.

Также "Комментарии" писали о том, что в интервью немецкому общественному вещателю президент Украины раскритиковал оцепление Владимира Путина. Зеленский назвал таких людей цуциками Путина. Кроме того, президент Украины считает, что большинство из них безответственно, ведь по словам Зеленского они просто выпивают 50 граммов, а затем начинают угрожать всему миру ядерным оружием. Именно поэтому мир должен быть изолирован от российской Федерации. Зеленский также критикует россиян , которых называет глухими и слепыми.

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