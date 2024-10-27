27 октября российские СМИ сообщили о гибели актера Максима Шпаковского, известного по роли в сериале "Сваты". Актеру было 48 лет, и его смерть стала результатом аварии, произошедшей 25 октября в Севастополе. По информации из российского драматического театра Черноморского флота имени Бориса Лавренева, Шпаковский получил многочисленные травмы, из-за которых скончался в больнице.

Актер Максим Шпаковский (фото из открытых источников)

Максим Шпаковский родился 10 ноября 1975 в Севастополе и окончил местный филиал Ярославского государственного театрального института. За свою карьеру актер снялся в около 50 фильмах, в том числе в четвертом сезоне сериала "Сваты", где сыграл роль бандита, а также в таких проектах, как "Жена олигарха", "Солнцепек", "Исаев", "Сармат", "Иванов и Рабинович", "Обитаемый остров", "Была тебе любима…" и "Ялта-45".

Шпаковский поддерживал вторжение РФ в Украину и снимался в пропагандистских фильмах, изображавших войну в положительном свете для российской аудитории.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер звезда сериала "Солдаты" . Российский актер Роман Мадянов, известный своей поддержкой агрессивной войны РФ против Украины, скончался в возрасте 63 лет. По сообщениям российских СМИ, причиной смерти стал рак легких, состояние актера значительно ухудшилось весной.

Мадянов открыто поддерживал вторжение России в Украину и даже намеревался гастролировать на временно оккупированных территориях Украины. Он также утверждал, что якобы отправлял гуманитарную помощь в Донбасс. За это он был включен в базу сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения украинской границы после посещения оккупированного Крыма.

