Российскими войсками управлять будет некем: какую операцию начали ВСУ

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Кравцев Сергей
Украинские военные совершили высокоточный авиаудар по командному пункту 2-й общевойсковой армии России во временно оккупированной Новогродовке Донецкой области. Эта операция является частью более широкой стратегии по нейтрализации российских командных центров в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Авиация. Фото: из открытых источников
Аналитики отмечают, Генштаб Украины сообщил, что украинские удары имеют целью нарушить тактическую активность российских войск и усложнить их командование на поле боя.
8 января Силы обороны Украины нанесли удар по командному пункту 8-го армейского корпуса Южного военного округа в оккупированном Харцызске. 10 января ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса Центрального военного округа в оккупированном Светлодарске.
По наблюдениям ISW, 2 АК в настоящее время руководит российскими операциями к югу от Покровска, 3 АК действует вблизи Часов Яра, а 8 АК руководит российскими усилиями вблизи Курахово.
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