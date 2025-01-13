Российскими войсками управлять будет некем: какую операцию начали ВСУ

Украинские военные совершили высокоточный авиаудар по командному пункту 2-й общевойсковой армии России во временно оккупированной Новогродовке Донецкой области. Эта операция является частью более широкой стратегии по нейтрализации российских командных центров в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Авиация. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, Генштаб Украины сообщил, что украинские удары имеют целью нарушить тактическую активность российских войск и усложнить их командование на поле боя.

8 января Силы обороны Украины нанесли удар по командному пункту 8-го армейского корпуса Южного военного округа в оккупированном Харцызске. 10 января ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса Центрального военного округа в оккупированном Светлодарске.

"Такие удары, вероятно, направлены на ослабление более широких российских усилий в сфере логистики и оперативного планирования, что может повлиять на способность России проводить военные операции на западе Донецкой области", – отмечают эксперты.

По наблюдениям ISW, 2 АК в настоящее время руководит российскими операциями к югу от Покровска, 3 АК действует вблизи Часов Яра, а 8 АК руководит российскими усилиями вблизи Курахово.

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