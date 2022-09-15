Российским солдатам не за что бороться, только за рубли – посол США в ОБСЕ

Российская Федерация терпит поражение в захватническо-имперской войне. Об этом сказал посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер в Вене 15 сентября, где прошло заседание Совета ОБСЕ.



Российским солдатам не за что бороться, только за рубли - Майкл Карпентер. Фото из открытых источников

Майкл Карпентер говорит, что армия РФ не смогла захватить столицу Украины, и это было ее первое поражение. Далее, с контрнаступлением начатым в конце августа российские войска просто убегают с оккупированных территорий и покидают технику. Карпентер подчеркнул, что армия РФ иногда буквально бежит в свою страну, пересекая границу.

Посол США в ОБСЕ сравнил, как украинский народ встречал российских оккупантов и воинов ВСУ. Во время встречи с украинскими военными люди выходили и радовались, в отличие от российской армии. Во время оккупации граждане Украины выходили на протесты и демонстрации.

Продолжил Карпентер речь словами, что российские военные сами знают, что их власть относится к ним как к пушечному мясу. Именно поэтому у военных РФ нет мотивации в войне в Украине, а воюют только за рубли, за деньги и поэтому воруют телевизоры, стиральные машинки из украинских домов.

В конце обращения Майкл Карпентер просил увеличить силы для нахождения преступлений, совершаемых российскими военными на оккупированных территориях. Также он добавил, что россияне убегая от сил ВСУ не стесняются обстреливать гражданскую инфраструктуру. Такие действия можно классифицировать как военные преступления и преступления против человечества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин не хочет мира. Об этом заявил генеральный секретарь ООН после общения с президентом РФ.

Также "Комментарии" писали, что министра обороны РФ вызывают на закрытое заседание по войне в Украине.

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