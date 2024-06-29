Так называемый "народный совет" "ЛНР" начал рассматривать внесение изменений в местный "закон", согласно которым оккупационные администрации будут осуществлять выявление, использование и признание права муниципальной собственности на жилые помещения, имеющие признаки "оставленного имущества".

РФ усиливает репрессии в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, проектом закона предусматривается предоставление в пользование жилых помещений, которые оккупанты признали "бесхозными", служащим ведомств силового блока, работникам социальной сферы и гражданам, потерявшим жилье и состоящим на учете.

Отмечается, что оккупанты практикуют принудительное выселение из населенных пунктов вблизи линии фронта для использования гражданских зданий для размещения военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.