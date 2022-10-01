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Российских солдат ждет ад. Украина получила новый вид оружия

США передали Украине новый тип ракет к установкам HIMARS.

сегодня, 16:17
Автор:

Slava Kot
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В сеть попали фото и видео нового оружия, которое Запад недавно отправил в Украину. Это новый тип ракет, применяемых для пусковых установок HIMARS. Именно такое оружие может устроить российским военным настоящий ад.

Российских солдат ждет ад. Украина получила новый вид оружия

Украина получила новый вид оружия - снаряды М30А1. Фото с открытых источников

Чем дольше идет война, тем больше Украина привлекает оружия, кроме того, такое оружие становится все лучше. Особенно это касается США, несколько месяцев назад передавших HIMARS в Украину, а теперь новые высокоточные ракеты М30А1.

M30A1 – новый тип реактивного артиллерийского снаряда HIMARS, который американцы начали вводить на вооружение в 2017 году и заменили классические ракеты с разрывной частью.

Пентагон решил пойти на этот шаг, поскольку старые ракеты часто оставались неразорванными или опасными для гражданских или самих солдат. Однако эта проблема больше не возникает с новыми ракетами. Это связано с новой боеголовкой. У ракеты M30A1 ее сердце состоит из примерно 180 тыс. маленьких вольфрамовых шариков, поражающих цели, летя на очень высокой скорости

Ракета предназначена для уничтожения легкобронированной техники и вкраплений. Преимуществом снаряда есть то, что смертоносный дождь из вольфрамовых шаров выпадает на большую территорию. А поскольку M30A1 может уничтожать легкобронированную технику, то нетрудно догадаться, что сделают такие вольфрамовые шарики с телом русского солдата.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об оружии , которое президент России Владимир Путин может применить против Европы зимой.

Также "Комментарии" писали разделение мнений в США из-за заявки Украины на вступление в НАТО.



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Источник: https://twitter.com/UAWeapons/status/1575843498217144321
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:48

Боже! Вони хоча б мовчали. Якісь навмисні провокатори. Це ж зброя масового, невибіркового ураження. Ефективна, коли вибухає у повітрі. Вони ще критикують інших, а самі роблять все, щоб розлютити ворога. Православне, корумповане зло відновлює справедливість - на православне зло, де США розпалювач. Це якби Росія напала на КНДР, а США почали допомагати КНДР захиститись. Хоча б не тримали тут всіх заручниками екстремізму. Дали б виїхати тим, хто хоче приносити користь людству, а ні бути екстремістом-вбивцею.

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