Российских солдат ждет ад. Украина получила новый вид оружия

В сеть попали фото и видео нового оружия, которое Запад недавно отправил в Украину. Это новый тип ракет, применяемых для пусковых установок HIMARS. Именно такое оружие может устроить российским военным настоящий ад.

Украина получила новый вид оружия - снаряды М30А1. Фото с открытых источников

Чем дольше идет война, тем больше Украина привлекает оружия, кроме того, такое оружие становится все лучше. Особенно это касается США, несколько месяцев назад передавших HIMARS в Украину, а теперь новые высокоточные ракеты М30А1.

M30A1 – новый тип реактивного артиллерийского снаряда HIMARS, который американцы начали вводить на вооружение в 2017 году и заменили классические ракеты с разрывной частью.

Пентагон решил пойти на этот шаг, поскольку старые ракеты часто оставались неразорванными или опасными для гражданских или самих солдат. Однако эта проблема больше не возникает с новыми ракетами. Это связано с новой боеголовкой. У ракеты M30A1 ее сердце состоит из примерно 180 тыс. маленьких вольфрамовых шариков, поражающих цели, летя на очень высокой скорости

Ракета предназначена для уничтожения легкобронированной техники и вкраплений. Преимуществом снаряда есть то, что смертоносный дождь из вольфрамовых шаров выпадает на большую территорию. А поскольку M30A1 может уничтожать легкобронированную технику, то нетрудно догадаться, что сделают такие вольфрамовые шарики с телом русского солдата.

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