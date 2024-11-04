Российских операций с использованием дронов может стать меньше: какая причина

Попытки Минобороны РФ централизовать контроль над неофициальными российскими подразделениями беспилотников может временно затормозить операции РФ с использованием дронов. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW),

Беспилотник. Фото: из открытых источников

"Попытки Министерства обороны России централизовать контроль над неофициальными российскими подразделениями беспилотников может снизить эффективность российского беспилотного потенциала", – говорится в отчете ISW.

В частности, российское издание "Важные истории" собрало несколько сообщений от российских так называемых военных блогеров, которые жалуются на то, что российское военное командование систематически расформировывает неофициальные российские подразделения беспилотников и отдает опытных операторов БпЛА в пехотные атаки, что приводит к большим потерям среди операторов дронов.

Некоторые блогеры объяснили, что российское военное командование предпочитает "мясные" штурмы с использованием пехоты и не имеет достаточного количества личного состава для продолжения этих штурмов, и отметили, что некоторые роты насчитывают 90 человек, из которых только 20 являются регулярным штурмовым персоналом, а остальные — неофициальные операторы беспилотников, специалисты по связи и военнослужащие, которые помогают в эвакуации погибших и раненых.

Другие российские блогеры, однако, связывают эту тенденцию с недавними усилиями Министерства обороны России по формированию "объединенных технических батальонов беспилотников" и Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон".

Российские военные обозреватели также критиковали усилия МО РФ по созданию отдельных специализированных "технических батальонов беспилотников", ссылаясь на отсутствие единой российской системы связи, которая бы позволила специальным подразделениям беспилотников тесно координировать свои действия со штурмовыми подразделениями.

Они, кроме того, жаловались на то, что МО РФ понадобится много времени для налаживания связи между новыми централизованными подразделениями беспилотников и штурмовыми подразделениями, что приведет к тому, что российские штурмовые подразделения временно потеряют прикрытие со стороны беспилотников.

"Сокращение российских специалистов по беспилотникам может также по крайней мере временно затормозить российские операции с использованием беспилотников, если Министерство обороны России продолжит свои усилия по централизации", – считают в Институте изучения войны.

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