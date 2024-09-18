Российские захватчики зашли в Гирнык: ВСУ теряют важный узел обороны

Российские оккупанты вошли в населенный пункт Гирнык, сообщил военкор Богдан Мирошников. По его словам, на этот раз речь идет уже не о мероприятии вражеского ДРГ, а об основных силах противника.

Оккупанты

Как сообщил Мирошников, в настоящее время оккупанты контролируют небольшую полосу на въезде в город со стороны Украинска. По его словам, в той части города – основная масса многоэтажной застройки, по железной дороге на восток – только частный сектор и немного промзоны шахта.

"Но город – это только часть большого узла обороны Гирнык-Кураховка-Максимильяновка. Вот его следует рассматривать в комплексе. Узел имеет почти идеальную географию для обороны – терриконы, промки, высоты, а закрывается это все р. Волчьей с востока. Но я не уверен, что все это удастся удержать. Слишком неравные силы", – отметил эксперт.

Кроме того, Мирошников сообщил, что вчера ВСУ практически потеряли Украинск. Там бои уже шли в части зданий шахты и непосредственно за террикон.

"Все остальное уже не контролируется", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что почти неделю назад в "Информационном сопротивлении" сообщали, что передовые подразделения российских оккупантов начали активные бои в селе Украинск. Там отмечали, что враг сумел вытеснить наши войска южнее Новогродовки, а также россияне на северную окраину села Гирнык. В "Информационном сопротивлении" сообщили, что передовые подразделения ВСУ отходят постепенно, от рубежа к рубежу, ведя упрямые арьергардные бои в районе Галицыновки и севернее Красногоровки. Там предположили, что, вероятно, они сначала отойдут на рубеж Желательное Первое – Звездное, а затем сконцентрируются на рубеже Гирнык – Кураховка, выровняв линию фронта.



