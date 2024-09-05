Российские захватчики «сдулись»: какие действия предприняли ВСУ на фронте

Наступательный потенциал российских войск иссякнет до конца сентября или начала октября, об этом в эфире "Эспрессо" заявил майор запаса Национальной гвардии Украины и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Оккупанты

По его словам, правда в том, что сейчас враг показывает признаки истощения. Гетман говорит, что это видно даже без детальных анализов, потому что любая армия не может вести наступательные действия в течение года или дольше.

"Это не потому, что какая-то армия хорошая и может это работы, а другая – плохая, потому что наступление готовится технологически. Думаю, к концу сентября иссякнет наступательный ресурс противника или, возможно, к каким-то первым числам октября. Россияне готовились к этому наступлению примерно полгода", – отметил Алексей Гетьман.

Он отметил, что подготовка к наступлению – это не просто сбор большого количества людей и техники, а комплексный процесс, включающий логистическую поддержку, организацию взаимодействия, координацию действий и связь. То есть, подчеркнул эксперт, наступление требует тщательной подготовки. Это не просто добавление военных, потому что так наступать армия не может. Если российские оккупанты будут просто бросать людей в бой, то будут оставаться на месте, подчеркнул Гетьман.

По его словам, россияне готовились к этому наступлению полгода, и их ресурсы постепенно иссякают.

"Что касается признаков этого, то, во-первых, на некоторых местах мы совершаем контрнаступательные действия, удары и контрудары, забираем утраченные позиции. Пусть это 10-20 метров, но есть сам факт. А те участки, где враг наступал, если посмотреть внимательно, они сужаются. То есть места фронта, по которым производились мощнейшие наступательные действия оккупантов, сужаются, а это значит, что они иссякают", — подытожил Гетьман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сколько украинским военным нужно продержаться, чтобы россияне взяли оперативную паузу.



