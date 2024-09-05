Российские захватчики «сдулись»: какие действия предприняли ВСУ на фронте

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Ткачик Олеся
Наступательный потенциал российских войск иссякнет до конца сентября или начала октября, об этом в эфире "Эспрессо" заявил майор запаса Национальной гвардии Украины и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.
Оккупанты
По его словам, правда в том, что сейчас враг показывает признаки истощения. Гетман говорит, что это видно даже без детальных анализов, потому что любая армия не может вести наступательные действия в течение года или дольше.
Он отметил, что подготовка к наступлению – это не просто сбор большого количества людей и техники, а комплексный процесс, включающий логистическую поддержку, организацию взаимодействия, координацию действий и связь. То есть, подчеркнул эксперт, наступление требует тщательной подготовки. Это не просто добавление военных, потому что так наступать армия не может. Если российские оккупанты будут просто бросать людей в бой, то будут оставаться на месте, подчеркнул Гетьман.
По его словам, россияне готовились к этому наступлению полгода, и их ресурсы постепенно иссякают.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сколько украинским военным нужно продержаться, чтобы россияне взяли оперативную паузу.
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