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Российские захватчики перешли в контрнаступление. Зеленский сообщил детали

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские террористы перешли в контрнаступление на Харьковском направлении. Он подчеркнул, что наступление оккупантов удалось остановить

сегодня, 15:12
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Ткачик Олеся
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По информации президента Владимира Зеленского, утром 10 мая российские террористы перешли в контрнаступление в Харьковской области. По его словам, у украинских военных была информация о таких действиях врага.

Российские захватчики перешли в контрнаступление. Зеленский сообщил детали

Владимир Зеленский

Как подчеркнул глава государства, на 7-8 утра 10 мая имели место жестокие артиллерийские бои.

"К тому времени наступление россиян удалось остановить",
– подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Минобороны сообщили о том, что российские террористы пытались прорвать границу в Харьковские области, однако их действия были отбиты. Впрочем, известно, о сложной ситуации в Волчанске. Этот город оккупанты беспощадно обстреливают управляемыми авиабомбами. Местные говорят, что таких интенсивных обстрелов они еще не видели. Местные власти проводят эвакуацию жителей.

Кроме того, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о том, что оккупанты пытались прорваться на территорию области, однако потерпели неудачу. При этом он подчеркнул, что враги не смогли захватить ни одного метра территории Харьковской области.

Однако это может быть не совсем так. В частности, журналист Юрий Бутусов сообщил, что российские террористы сумели захватить четыре села в Харьковской области, которые фактически находились в так называемой серой зоне. Сейчас они пытаются закрепиться там. По словам эксперта, наступление врагов остановлено. Главное не дать им развивать успех и расширять плацдарм, чтобы они не стали угрожать Харькову.

Впрочем, все эксперты сейчас сходятся во мнении, что сейчас угрозы Харькову нет. Враг пока не имеет сил, чтобы попытаться его оккупировать.




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