Российские войска захватили еще две деревни недалеко от Покровска.

Российские войска заняли два маленьких села вблизи Покровска в Донецкой области, что увеличило напряженность в регионе. Захваченные села Красный Яр и Крутый Яр, расположенные всего в 9 километрах от Покровска, могут играть важную роль в дальнейших военных планах. Об этом сообщает BILD.

Россияне оккупировали села возле Покровска

По данным аналитика по изданию BILD Юлиана Репке, используя открытые источники, стало известно о захвате двух деревень к северу от Покровска. Село Крутый Яр, где до войны проживало около 100 человек, и село Красный Яр с довоенным населением в 200 человек, сейчас находятся под контролем вражеских войск.

Эти захваты ставят Покровск в сложное положение, поскольку вражеские силы сосредоточены всего в девяти километрах от городских границ, что может повлечь за собой новые вызовы для обороны города и безопасности его жителей.

"Российская армия вторжения захватила Красный Яр и Крутый Яр в 9 км восточнее Покровска", — сообщает эксперт Юлиан Репке.





Читайте на портале "Комментарии" — Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на Силы обороны Украины в Донецкой области. Как сообщает аналитический проект DeepState, российские военные оккупировали еще один населенный пункт в Донецкой области — село Мариновка, расположенное в Новогродовской общине Покровского района.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ситуация под Покровском может кардинально измениться. Спектр всех средств, которые Силы обороны Украины приготовили российским оккупантам, "изменят ситуацию целиком и кардинально", в частности, на Покровском направлении. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" майор Юрий Гаркав.