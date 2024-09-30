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Российские войска захватили еще две деревни недалеко от Покровска.

Ситуация в Донецкой области обострилась: два села под оккупацией России

сегодня, 15:32
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Черновалова Кристина

Российские войска заняли два маленьких села вблизи Покровска в Донецкой области, что увеличило напряженность в регионе. Захваченные села Красный Яр и Крутый Яр, расположенные всего в 9 километрах от Покровска, могут играть важную роль в дальнейших военных планах. Об этом сообщает BILD.

Российские войска захватили еще две деревни недалеко от Покровска.

Россияне оккупировали села возле Покровска

По данным аналитика по изданию BILD Юлиана Репке, используя открытые источники, стало известно о захвате двух деревень к северу от Покровска. Село Крутый Яр, где до войны проживало около 100 человек, и село Красный Яр с довоенным населением в 200 человек, сейчас находятся под контролем вражеских войск.

Эти захваты ставят Покровск в сложное положение, поскольку вражеские силы сосредоточены всего в девяти километрах от городских границ, что может повлечь за собой новые вызовы для обороны города и безопасности его жителей.

"Российская армия вторжения захватила Красный Яр и Крутый Яр в 9 км восточнее Покровска", — сообщает эксперт Юлиан Репке.

Российские войска захватили еще две деревни недалеко от Покровска. - фото 2

Читайте на портале "Комментарии" — Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на Силы обороны Украины в Донецкой области. Как сообщает аналитический проект DeepState, российские военные оккупировали еще один населенный пункт в Донецкой области — село Мариновка, расположенное в Новогродовской общине Покровского района.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ситуация под Покровском может кардинально измениться. Спектр всех средств, которые Силы обороны Украины приготовили российским оккупантам, "изменят ситуацию целиком и кардинально", в частности, на Покровском направлении. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" майор Юрий Гаркав.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/19056
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