Российские войска вошли в Сумскую область: реакция ВСУ

В ночь на 24 мая ряд российских пропагандистских телеграмм-каналов распространил информацию о, якобы, входе российских военных в село Юнаковка, что в Сумской области. Однако в украинской группировке войск "Курск" эту информацию категорически опровергли.

Сумская область

В частности, украинские военные из группировки "Курска" подчеркнули, что никаких подтверждений о присутствии россиян в Юнаковке нет.

При этом, по данным аналитического проекта DeepState, в так называемой серой зоне находятся населенные пункты Новенькое, Журавка, Веселовка и Басовка. Также в направлении сел Водологи и Беловоды Хотинского общества границы серой зоны расширились 12–13 мая.

Кроме того, на российские фейки о якобы оккупации Юнаковки отреагировала и Сумская областная военная администрация. Там подчеркнули, что эта информация не отвечает действительности и является элементом информационной войны со стороны Кремля.

"Информация о якобы установлении контроля российских войск над населенным пунктом Юнаковка, которую сегодня распространяют прокремлевские ресурсы, не соответствует действительности", — говорится в сообщении Сумской областной военной администрации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия выбрала города для информационной атаки, среди них у Сумы. Как предупреждали эксперты, они в ближайшее время станут эпицентром фейковых новостей, чтобы распространить панические настроения среди украинцев.

При этом известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы в Сумской области и других приграничных с РФ областях были созданы так называемые буферные зоны.



