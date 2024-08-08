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Черновалова Кристина
Военные аналитики бьют тревогу: российские войска стремительно продвигаются к стратегически важному городу Покровску в Донецкой области. После захвата села Сергеевка расстояние до города сократилось до 15 км. Эксперты предупреждают о риске дальнейшего наступления и возможной изоляции города.
Российские войска подошли на 15 км к Покровску Донецкой области
По данным Юлиана Рёпке, эксперта BILD по анализу открытых данных, российская армия демонстрирует значительную скорость продвижения на этом направлении, достигая 5 км в неделю. Украинская оборона в некоторых местах начинает рушиться под натиском противника.
Покровск, некогда крупный город с населением 80 000 человек, сейчас играет ключевую роль в логистике украинской армии. Отсюда проходит "дорога жизни" к Часову Яру, обеспечивающая снабжение передовых частей ВСУ. Падение Покровска может серьезно осложнить ситуацию для украинских военных и открыть российским войскам путь к дальнейшему наступлению.
С начала года российская армия продвинулась на 23 км в направлении Покровска, преодолев значительное расстояние и захватив ряд населенных пунктов. Эксперты предупреждают, что если темпы наступления сохранятся, город может оказаться в опасности в ближайшее время.
Ранее “Комментарии” писали, что украинские вооруженные силы (ВСУ) отступили от своих укрепленных позиций к юго-востоку от Нью-Йорка в Донецкой области. Это решение было принято, чтобы избежать окружения со стороны российских войск, которые продвигались с севера и юга, обходя укрепленные позиции ВСУ. Об этом сообщает Юлиан Рёпке, эксперт BILD по анализу открытых данных.
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