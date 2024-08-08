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Российские войска стремительно продвигаются к Покровску: эксперт дал прогноз

Российские войска подошли на 15 км к Покровску Донецкой области

сегодня, 16:12
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Черновалова Кристина

Военные аналитики бьют тревогу: российские войска стремительно продвигаются к стратегически важному городу Покровску в Донецкой области. После захвата села Сергеевка расстояние до города сократилось до 15 км. Эксперты предупреждают о риске дальнейшего наступления и возможной изоляции города.

Российские войска стремительно продвигаются к Покровску: эксперт дал прогноз

Российские войска подошли на 15 км к Покровску Донецкой области

По данным Юлиана Рёпке, эксперта BILD по анализу открытых данных, российская армия демонстрирует значительную скорость продвижения на этом направлении, достигая 5 км в неделю. Украинская оборона в некоторых местах начинает рушиться под натиском противника.

"Российская армия вторжения захватила село Сергеевка Донецкой области. До Покровска [осталось] 15 км", — сообщил сегодня эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке. Согласно его оценке, скорость продвижения ВС РФ на этом направлении достигает 5 км в неделю, а украинская оборона "частично рушится".

Покровск, некогда крупный город с населением 80 000 человек, сейчас играет ключевую роль в логистике украинской армии. Отсюда проходит "дорога жизни" к Часову Яру, обеспечивающая снабжение передовых частей ВСУ. Падение Покровска может серьезно осложнить ситуацию для украинских военных и открыть российским войскам путь к дальнейшему наступлению.

С начала года российская армия продвинулась на 23 км в направлении Покровска, преодолев значительное расстояние и захватив ряд населенных пунктов. Эксперты предупреждают, что если темпы наступления сохранятся, город может оказаться в опасности в ближайшее время.

Ранее “Комментарии” писали, что украинские вооруженные силы (ВСУ) отступили от своих укрепленных позиций к юго-востоку от Нью-Йорка в Донецкой области. Это решение было принято, чтобы избежать окружения со стороны российских войск, которые продвигались с севера и юга, обходя укрепленные позиции ВСУ. Об этом сообщает Юлиан Рёпке, эксперт BILD по анализу открытых данных.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/18104
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