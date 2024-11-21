Российские войска сбросили авиабомбы на жилые дома в Донецкой области

Вчера около 22:00 российские войска атаковали Константиновку Донецкой области. Для удара использовали две авиабомбы ФАБ-250 с модулем УМПК. В результате бомбардировки ранены шесть мирных жителей: пять женщин в возрасте от 18 до 75 лет и мужчина 56 лет.

Оккупанты атаковали жилой квартал в Константиновке

Одна из бомб попала прямо в жилой квартал, из-за чего дома получили серьезные повреждения. Пострадавшие в момент взрыва находились дома. Врачи диагностировали у них травмы разной степени тяжести: минно-взрывные ранения, осколочные повреждения, сотрясение мозга и контузии. Всех госпитализировали и сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Удар разрушил фасады десяти многоэтажных домов, повредил магазин, гараж и автомобиль. Очевидцы рассказывают, что взрывная волна была настолько сильной, что выбило окна даже в зданиях, расположенных в нескольких сотнях метров от эпицентра.

После атаки Константиновская окружная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Расследование должно установить все обстоятельства происшествия и привлечь виновных к ответственности.

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