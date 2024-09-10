Российские войска имеют успех на фронте: карта боевых действий

Враг продвинулся в Красногоровке, у Новогродовки и Угледара. Уточнена линия столкновения в Торецке. Об этом в пояснительной записке к обновленной карте боевых действий сообщили аналитики проекта DeepState, информирует портал "Комментарии".

карта боевых действий, фото: скриншот DeepState

По данным Института изучения войны (ISW), 9 сентября бои продолжались к северу и северо-востоку от Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российский блогер заявил 8 и 9 сентября, что российские войска отразили украинские контратаки в районе Глубокого и в Волчанске.

"Российские блогеры 9 сентября заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) россии разрушили мост через реку Волчья в районе Охримовки и Малой Волчьей Харьковской области (оба к северо-востоку от Волчанска).

Российские войска недавно продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная на фоне продолжающихся российских наступательных операций 9 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, на которых видно, как украинские войска наносят удары по российским войскам в центральной Макеевке (к юго-западу от Сватово) и к северо-западу от Песчаного (к юго-востоку от Купянска), указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в этих районах", – отмечают в ISW.

Также пропагандисты заявили 9 сентября, что оккупанты расширили свой контроль в районе Синьковки (к северо-востоку от Купянска) и продвинулись в районе Невского (к юго-западу от Сватово).

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил 9 сентября, что Синьковка остается спорной "серой зоной".

Украинские силы недавно восстановили позиции, а российские силы недавно незначительно продвинулись в направлении Северска. Геолокационные кадры, опубликованные 8 сентября, указывают на то, что украинские силы недавно отвоевали позиции в восточной части Ивано-Дарьевки, а также к северо-западу от Белогоровки.

Российские войска недавно продвинулись в районе Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в западной Калиновке.

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Торецка 9 сентября, но не добились никаких подтвержденных успехов. Российские блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись в Торецке и к западу от Нью-Йорка в направлении Александрополя, хотя ISW не наблюдала визуальных доказательств этих заявлений.

Российские войска недавно продвинулись в направлении Покровска на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 9 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 6 и 9 сентября, на которых видно, как украинские войска наносят удар по российским войскам, действующим к западу от Михайловки (к юго-востоку от Покровска), указывают на то, что российские войска недавно захватили населенный пункт. Также отмечалось, что российские войска продвинулись к северной окраине Горняка и к югу от Украинска, хотя ISW не видел визуальных доказательств этих заявлений.

Министерство обороны россии заявило 8 сентября, что российские войска захватили Мемрик (к юго-востоку от Покровска) — заявление, которое российские блогеры делают с 27 августа — хотя ISW не видел визуальных подтверждений того, что российские войска захватили населенный пункт. Также отмечается, что в Селидово (к юго-востоку от Покровска) продолжаются интенсивные бои, хотя ISW пока не получила однозначного подтверждения присутствия российских войск в городе.

По сообщениям, российские войска продвинулись к западу от Донецка 9 сентября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские блогеры утверждали, что российские войска захватили Красногоровку и продвинулись к северу и западу от поселения, но ISW не наблюдал подтверждения этих заявлений.

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 9 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, на которых изображен российский солдат, размахивающий российским флагом на шахте № 1 "Южнодонбасская", указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в этом районе. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 6 сентября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Пречистовки. Российский блогеры заявляли, что российские войска также продвинулись к северо-западу от Пречистовки, захватили Водяное и продвинулись к югу от населенного пункта. Однако ISW не обнаружила подтверждения этих российских заявлений.

Сообщается, что российские войска продвинулись на острова в дельте реки Днепр на фоне продолжающихся позиционных боев на восточном (левом) берегу Херсонской области 9 сентября. Пропагандисты заявляли, что российские войска продвинулись к южному острову Круглик (к югу от города Херсон), но ISW не обнаружил подтверждения этого заявления.