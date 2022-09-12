Военные пилоты из России, которые бомбили территорию Украины, начинают обсуждать и искать варианты побега — один из них в Южную Америку. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские военные снова поступают как немецкие нацисты. Фото из открытых источников

С началом украинского контрнаступления на юге, а затем его эффективного продолжения на восточном направлении в российской военной среде все больше обсуждают поражение и бегство. Ведь украинские воины очень быстро освобождают города из власти российских оккупантов на Харьковщине, что деморализует россиян.

Именно благодаря успешной атаке ВСУ и подавленному состоянию военных РФ они пытаются убежать от правосудия и приговоров. По сообщению украинской разведки, такие разговоры идут в нескольких гарнизонах авиации России. Военные этих воздушных сил РФ наносили удары по Украине.

Такой поступок россиян Минобороны Украины сравнил с действиями немецких фашистов во Второй мировой войне, которые в предвкушении поражения бежали и скрывались в нескольких странах Южной Америки.

Разведка раскрыла фамилии и звание 11 военных пилотов России, совершавших преступные действия на территории Украины и подчеркнула, что все преступники будут найдены и наказаны.

Ознакомиться с данными российских военных лётчиков можно ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщал о странном заявлении Василия Небензя в ООН. Российский представитель считает, что реальной угрозой мировой безопасности является передача оружия в Украину.

Также, "Комментарии" писали об афганском летчике, который предал своих американских партнеров, похитил их вертолет и передал технику Талибану.

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