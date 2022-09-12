logo

BTC/USD

22137.09

ETH/USD

1746.17

LTC/USD

61.88

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российские военные снова поступают как немецкие нацисты
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские военные снова поступают как немецкие нацисты

Российские пилоты планируют убегать в Южную Америку

сегодня, 13:15
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Военные пилоты из России, которые бомбили территорию Украины, начинают обсуждать и искать варианты побега — один из них в Южную Америку. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские военные снова поступают как немецкие нацисты

Российские военные снова поступают как немецкие нацисты. Фото из открытых источников

С началом украинского контрнаступления на юге, а затем его эффективного продолжения на восточном направлении в российской военной среде все больше обсуждают поражение и бегство. Ведь украинские воины очень быстро освобождают города из власти российских оккупантов на Харьковщине, что деморализует россиян.

Именно благодаря успешной атаке ВСУ и подавленному состоянию военных РФ они пытаются убежать от правосудия и приговоров. По сообщению украинской разведки, такие разговоры идут в нескольких гарнизонах авиации России. Военные этих воздушных сил РФ наносили удары по Украине.

Такой поступок россиян Минобороны Украины сравнил с действиями немецких фашистов во Второй мировой войне, которые в предвкушении поражения бежали и скрывались в нескольких странах Южной Америки.

Разведка раскрыла фамилии и звание 11 военных пилотов России, совершавших преступные действия на территории Украины и подчеркнула, что все преступники будут найдены и наказаны.

Ознакомиться с данными российских военных лётчиков можно ниже:

Российские военные снова поступают как немецкие нацисты - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о странном заявлении Василия Небензя в ООН. Российский представитель считает, что реальной угрозой мировой безопасности является передача оружия в Украину.

Также, "Комментарии" писали об афганском летчике, который предал своих американских партнеров, похитил их вертолет и передал технику Талибану.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gur.gov.ua/content/rosiiski-lotchyky-planuiut-vtechu-do-krain-pivdennoi-ameryky.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!