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Российские военные готовятся к наступлению ВСУ на Бердянск

Оккупанты считают, что ВСУ вскоре могут нанести удар в Запорожской области

сегодня, 17:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска готовятся к наступлению ВСУ на временно оккупированных территориях в Запорожской области и перекидывают туда так называемые "зубы драконы" -  железобетонные конструкции, которые армия РФ использует для укрепления линии обороны. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко у себя в Telegram.

Российские военные готовятся к наступлению ВСУ на Бердянск

Российские войска. Фото: из открытых источников

Петр Андрющенко рассказал, что оборонные конструкции захватчики перевозят через город в сторону Бердянска. Передислокацию "зубов дракона" заметили местные жители Мариуполя, засняв соответствующее видео.


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Стоит отметить, что железобетонные конструкции "зубы дракона" – это самое настоящее наследие россиян со времен Второй мировой войны. Эти квадратно-пирамидальные укрепления высотой 90-120 см активно использовались в годы Второй мировой. Считается, что эти конструкции способны создать большие проблемы на пути передвижения как танков, так и мотопехоты. Так, устанавливая "зубы дракона" российские войска пытаются подготовиться к контрнаступлению ВСУ.

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Источник: https://t.me/andriyshTime/6733
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