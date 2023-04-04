Российские танки пытались прорваться к позициям ВСУ, но получили отпор (ВИДЕО)

Российские оккупанты на танках пытались прорваться к украинским позициям, но наши военные дали россиянам достойный отпор. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.

В сообщении говорится, что украинские защитники всегда находятся наготове, поэтому достойно встретили незваных гостей на танках.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Первый танк был подбит сразу. Экипаж второго пытался убежать. И на какое-то мгновение уже даже показалось, что у них это получится. К счастью, показалось", — добавляют военные.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинские танкисты начнут обучение на танках Leopard. Украинские танкисты начнут обучение на немецких танках "Leopard 2", хотя публично объявлений об их предоставлении еще не было. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников. Он добавил, что надеется, что Германия "в спокойном режиме с проведением собственных внутренних консультаций придет и к решению о возможной передаче танков". По словам Алексея Резникова, договоренности об обучении были достигнуты благодаря "танковым" инициативам — Польше по танкам Leopard и Британии по Challenger.

Также "Комментарии" писали о том, что украинские танкисты уничтожили танк кафиров на расстоянии более семи километров . Украинские танкисты продолжают демонстрировать свое мастерство и уничтожать противника. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. Как сообщает СтратКом ВСУ, наши воины-танкисты искусным выстрелом уничтожили танк окупантов. Видео, на котором снята боевая работа украинских военных, было опубликовано в Telegram.