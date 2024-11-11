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Российские солдаты убили украинскую семью из девяти человек

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу массового убийства украинской семьи Капканец в Волновахе.

сегодня, 08:50
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Slava Kot

Российские военнослужащие 28-летний Станислав Рау и 21-летний Антон Сопов получили пожизненное заключение за жестокое преступление. Они убили девятерых членов украинской семьи Капканец, в том числе детей четырех и девяти лет.

Российские солдаты убили украинскую семью из девяти человек

Семью в Волновахе расстреляли российские солдаты Станислав Рау и Антон Сопов

Трагедия произошла в ночь на 28 октября 2023 года, когда двое российских солдат ворвались в дом украинской семьи, собравшейся на день рождения Татьяны Капканец.

Как сообщает следствие, одной из причин массового убийства стал конфликт между хозяином дома 53-летним Эдуардом Капканцем, якобы отказавшимся бесплатно отдать алкоголь российским солдатам. Другая версия также связана с алкоголем, Капканец мог сделать замечание пьяному оккупанту, после чего началась драка, поэтому россиянин решил отомстить украинцам. Однако официально подтвержденная причина до сих пор не была обнародована.

Российский суд проходил в закрытом режиме, поскольку во время него рассматривались материалы, содержащие информацию о дислокации российских войск. По решению суда Станислав Рау и Антон Сопов получили пожизненные сроки заключения. Кроме того, они не смогут воспользоваться досрочным освобождением, даже если примут участие в военных действиях в Украине. Подсудимые свою вину не признали и планируют подать апелляцию.

Жертвами расстрела российских солдат стала украинская семья из девяти человек: хозяева дома — 53-летний Эдуард Капканец и его 51-летняя жена Татьяна, их 31-летний сын Андрей Капканец и его жена Наталья. Кроме того, в доме были убиты 25-летний сын хозяев Александр Капканец, его 27-летняя жена Екатерина Хатинская, их четырехлетний сын Никита, девятилетняя дочь Настя и 20-летний брат Екатерины Дмитрий Хатынский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Польши разоблачил российскую ложь в ООН. С этой целью он показал две фотографии.

Также "Комментарии" писали о массовых убийствах в Селидово, где российские оккупационные войска убивают мирное население.



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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/7295168
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