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Российские солдаты грабят друг друга: армия РФ выдает мешки для трупов

Из-за низкого уровня жизни в России россияне соглашаются идти в армию РФ и воевать в Украине. Однако, оказывается, что Россия снабжает свою армию только мешками для трупов.

сегодня, 15:00
Автор:
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Slava Kot
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Российская армия настолько плохо оснащена, что солдаты РФ начинают воровать друг у друга разные вещи. О нескольких подобных случаях рассказала жена российского оккупанта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Радио Свобода".

Российские солдаты грабят друг друга: армия РФ выдает мешки для трупов

Российские оккупанты. Фото из открытых источников

Женщина, по имени Татьяна, рассказала, что ее муж Сергей соблазнился привлекательной зарплатой и пошел на войну в Украину. Однако условия, которые предлагает вторая армия мира, оказались шокирующими для оккупанта. Татьяна объяснила, что им дали какую-то быстро испортившуюся одежду, поэтому ее муж на первой задаче спал в мешке для трупов.

"Когда их вывезли на первую задачу, они даже лопаты не имели. Просто высадили в чистом поле, и делай, что хочешь. Так мой муж в трупном пакете спал. Залез в спящий мешок, который из дома привез, в нем залез в мешок для трупов, застегнулся, трубочку в рот вставил и в щелочку, чтобы было чем дышать. Им ничего там не выдают. Ни перчаток, ни теплого белья, ни амуниции. Лопат, вот, даже не дали. А трупные пакеты дали", – рассказывает Татьяна.

По словам жены оккупанта, они рассчитывали на большую зарплату в армии, ведь другая работа в России малооплачиваемая. Но выяснилось, что значительная часть месячных доходов идет на гражданскую одежду и другие личные предметы. Из-за такой ситуации, по словам россиянки, оккупанты "грабят собственных товарищей".

"У одного парня украли теплые перчатки. Еще один, когда был на задании, потерял рюкзак с новым теплым костюмом. С боя вернулся живой, а рюкзака нет. Он спрашивает, где он, и ему говорят, что сгорел", — рассказала женщина о воровство в армии РФ.

Женщина добавила, что ее мужа тоже ограбили — украли бритву. Кроме того, существует много случаев, когда мобилизованных россиян грабят в поездах или в частях. Женщина рассказала, что она и другие пытались привлечь внимание к условиям, с которыми сталкиваются россияне на передовой. Однако большинство женщин боятся, что их мужчин за это накажут.

"Некоторые женщины считают, что мы должны бить во все колокола, а другие просят нас ничего не писать. Мол, если будут какие-то претензии, их же командиры их расстреляют и спишут на потери", – пояснила супруга оккупанта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин прибег к неожиданному шагу, чтобы увеличить численность армии РФ в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Россия будет тратить миллиарды рублей каждый день. Что хочет компенсировать Путин.



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Источник: https://www.severreal.org/a/za-rodinu-seychas-nikto-ne-voyuet-zheny-voennyh-prosyat-otpustit-ih-domoy/32758424.html
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