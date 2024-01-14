Российские солдаты грабят друг друга: армия РФ выдает мешки для трупов

Российская армия настолько плохо оснащена, что солдаты РФ начинают воровать друг у друга разные вещи. О нескольких подобных случаях рассказала жена российского оккупанта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Радио Свобода".



Российские оккупанты. Фото из открытых источников

Женщина, по имени Татьяна, рассказала, что ее муж Сергей соблазнился привлекательной зарплатой и пошел на войну в Украину. Однако условия, которые предлагает вторая армия мира, оказались шокирующими для оккупанта. Татьяна объяснила, что им дали какую-то быстро испортившуюся одежду, поэтому ее муж на первой задаче спал в мешке для трупов.

"Когда их вывезли на первую задачу, они даже лопаты не имели. Просто высадили в чистом поле, и делай, что хочешь. Так мой муж в трупном пакете спал. Залез в спящий мешок, который из дома привез, в нем залез в мешок для трупов, застегнулся, трубочку в рот вставил и в щелочку, чтобы было чем дышать. Им ничего там не выдают. Ни перчаток, ни теплого белья, ни амуниции. Лопат, вот, даже не дали. А трупные пакеты дали", – рассказывает Татьяна.

По словам жены оккупанта, они рассчитывали на большую зарплату в армии, ведь другая работа в России малооплачиваемая. Но выяснилось, что значительная часть месячных доходов идет на гражданскую одежду и другие личные предметы. Из-за такой ситуации, по словам россиянки, оккупанты "грабят собственных товарищей".

"У одного парня украли теплые перчатки. Еще один, когда был на задании, потерял рюкзак с новым теплым костюмом. С боя вернулся живой, а рюкзака нет. Он спрашивает, где он, и ему говорят, что сгорел", — рассказала женщина о воровство в армии РФ.

Женщина добавила, что ее мужа тоже ограбили — украли бритву. Кроме того, существует много случаев, когда мобилизованных россиян грабят в поездах или в частях. Женщина рассказала, что она и другие пытались привлечь внимание к условиям, с которыми сталкиваются россияне на передовой. Однако большинство женщин боятся, что их мужчин за это накажут.

"Некоторые женщины считают, что мы должны бить во все колокола, а другие просят нас ничего не писать. Мол, если будут какие-то претензии, их же командиры их расстреляют и спишут на потери", – пояснила супруга оккупанта.

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