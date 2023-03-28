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Российские пропагандисты угрожают уничтожить города Польши

Программа Соловьева выходит на государственном телеканале "Россия-1"

сегодня, 13:32
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Автор:

Константин Куликов

Российский пропагандист Владимир Соловьев, чья программа выходит на государственном телеканале "Россия-1", разразился серией угроз в адрес Польши. Об этом сообщают "Комментарии".

Российские пропагандисты угрожают уничтожить города Польши

Пропагандист Соловйов нагороджений Путіним

- Пока в очередной раз европейцам морду не разобьем, европейцы ничего не поймут, — заявил Соловьев. — Но в этот раз мы из Европы не уйдем. Мы не будем с Европой разговаривать, мы не будем с Европой мириться. Хотят поляки быть следующими? Это не украинцы, мы не будем к ним относиться, как к братьям. Мы уничтожим все эти города. Вот просто на счет "раз". Не используя при этом сухопутные  войска. Это мы Украину жалеем.  А здесь мы будем воевать, как американцы в Ираке. Мы просто ядерными ударами — не уверен... А ракетными ударами и авиационными просто на хрен уничтожим. И даже думать не будем лишний раз.


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Напомним, что до начала войны в Украины Соловьев уже угрожал взять Киев за "два-три дня".

14 марта 2022 года в Государственном бюро расследований Украины заявили, что Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Соловьёва по обвинению "в публичных призывах к изменению государственной границы Украины", а также что планируется объявить его в международный розыск".

Ранее российский диктатор Путин заявил о передаче на территорию Белоруси тактического ядерного оружия. О том, что могут означать эти заявления диктатора, пояснили в ЕС.

Также Белорусь прокомментировала размещение на своей территории ТЯО. В Министерстве иностранных дел Беларуси отметили, что их страна испытывает большое информационное, политическое и экономическое давление со стороны Соединенных Штатов, Великобритании, стран НАТО и членов ЕС. Такие действия МИД называет прямым вмешательством внутренние дела страны и критикует односторонние санкции против Беларуси, а также упоминает о наращивании сил НАТО вблизи границ страны. 



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