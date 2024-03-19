Российские повстанцы приблизились к ядерному хранилищу в РФ

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Slava Kot
Российские добровольцы ведут активные боевые действия в приграничной зоне и смогли захватить несколько административных зданий в российских поселениях. Кроме того, оказалось, что российские повстанцы находятся в 15 км от ядерного хранилища России.
Российские добровольцы ведут боевые действия вблизи ядерного хранилища России
В марте российские повстанцы сделали заявление с критикой режима Путина и пересекли российско-украинскую границу. Боевые действия происходили в нескольких поселениях, в частности, Сибирский батальон заявил о захвате административного здания в селе Горьковское Белгородской области.
Как пишет издание Newsweek, это поселение находится в 15 км от российского ядерного хранилища, известного под названием "Белгород-22". Несмотря на это, нет никаких доказательств, что ядерное хранилище является целью российских повстанцев.
Напомним, что три российские группировки Российский добровольческий корпус, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон в марте пересекли российско-украинскую границу и ведут боевые действия на территории РФ. Таким образом, они выражают неодобрение режима Путина и призывают приобщиться к его свержению. В мае прошлого года эти группировки также устраивали подобные рейды на территории России. Тогда украинская разведка заявила, что российские войска провели эвакуацию ядерных запасов с объекта "Белгород-22". Однако неизвестно, вернула ли Россия ядерные боеприпасы снова на хранение в это хранилище.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские повстанцы обратились к Путину с предложением.
Также "Комментарии" писали, должна ли Украина поддерживать вооруженную борьбу против режима Путина в России.
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