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Российские повстанцы приблизились к ядерному хранилищу в РФ

Сибирский батальон ведет боевые действия вблизи российского хранилища ядерных боеприпасов "Белгород-22".

сегодня, 09:55
Автор:
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Slava Kot
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Российские добровольцы ведут активные боевые действия в приграничной зоне и смогли захватить несколько административных зданий в российских поселениях. Кроме того, оказалось, что российские повстанцы находятся в 15 км от ядерного хранилища России.

Российские повстанцы приблизились к ядерному хранилищу в РФ

Российские добровольцы ведут боевые действия вблизи ядерного хранилища России

В марте российские повстанцы сделали заявление с критикой режима Путина и пересекли российско-украинскую границу. Боевые действия происходили в нескольких поселениях, в частности, Сибирский батальон заявил о захвате административного здания в селе Горьковское Белгородской области.

Как пишет издание Newsweek, это поселение находится в 15 км от российского ядерного хранилища, известного под названием "Белгород-22". Несмотря на это, нет никаких доказательств, что ядерное хранилище является целью российских повстанцев.

"Я бы сомневался, что они будут пытаться добраться до этого места, оно очень сильно охраняется. Действительно, охрана является основной функцией тамошнего гарнизона", – говорит аналитик из Женевы Павел Подвиг.

Напомним, что три российские группировки Российский добровольческий корпус, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон в марте пересекли российско-украинскую границу и ведут боевые действия на территории РФ. Таким образом, они выражают неодобрение режима Путина и призывают приобщиться к его свержению. В мае прошлого года эти группировки также устраивали подобные рейды на территории России. Тогда украинская разведка заявила, что российские войска провели эвакуацию ядерных запасов с объекта "Белгород-22". Однако неизвестно, вернула ли Россия ядерные боеприпасы снова на хранение в это хранилище.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские повстанцы обратились к Путину с предложением.

Также "Комментарии" писали, должна ли Украина поддерживать вооруженную борьбу против режима Путина в России.



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