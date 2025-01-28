Российские пленные снова смогут звонить по телефону домой: в Кабмине озвучили условие

Украина снова позволяет российским военнопленным звонить по телефону домой, но это возможно только при условии получения разрешения от Координационного штаба по вопросам обращения с пленными. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Российские военнопленные. Фото: из открытых источников

По его словам, пленные смогут совершать звонки через IP-телефонию, если есть техническая возможность и разрешение Координационного штаба. Однако пленные, подозреваемые в совершении преступлений, смогут звонить только с согласия следователя, прокурора или суда.

В свою очередь, народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что такое решение направлено на обеспечение прав военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией.

Ранее, в сентябре 2024 года, когда Украина ограничила телефонные звонки для пленных, омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечал, что это не нарушает Женевскую конвенцию, поскольку документ разрешает только переписку.

В апреле 2024 года петиция, призвавшая приостановить право на телефонные звонки для российских военнопленных, набрала необходимое количество подписей на сайте Кабмина. Авторы петиции утверждали, что отношение к пленникам должно быть ограничено до тех пор, пока Россия не обеспечит украинским защитникам такую же возможность. В ответ на это премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что предоставление телефонных звонков пленникам важно для снижения страха у россиян перед сдачей в плен и демонстрации того, что Украина соблюдает международные нормы и обеспечивает надлежащие условия для пленных.

Портал "Комментарии" уже писал, что майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко рассказал о главной мотивации россиян идти на войну. По его словам, это финансовые выгоды, предлагаемые Минобороны РФ за военные действия в Украине.