В том, что более ста россиян убили так называемые "герои сво", нет ничего удивительного, поскольку в армии РФ служат мародеры и педофилы, заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Захватчики РФ убивают своих. Фото из открытых источников

Офицер ВСУ отметил, что количество убийств, совершенных российскими оккупантами по возвращении домой, совсем не удивляет.

"Более сотни россиян убили их "герои сво", вернувшись домой. Достижения так себе, особенно учитывая контингент в их армии. Надеюсь, это только официально зафиксированные случаи, а статистика со временем будет улучшаться", – отметил Максим Жорин.

Военнослужащий убежден, что РФ будет десятилетиями выгребать долгосрочные последствия войны.

"Идиоты, устраиваемые фактом назначения "героями" мародеров, насильников и педофилов, другого не заслуживают", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.