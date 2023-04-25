Российские оккупанты перешли к стратегической оборонной операции, - Рябых

ВС РФ не могут проводить стратегические наступательные операции, и на этом этапе могут вести только оборонительные бои. Об этом в Телеэфире заявил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых, пишут "Комментарии".



Армия страны-оккупантки перешла в основном к оборонным действиям

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Пропагандисты используют тот факт, что они могут якобы вооружить целые бригады танками, снятыми с постаментов. Делают эти заявления с таким пиететом, что это поможет им в этой войне. На самом деле, все действия РФ на этом этапе этой неспровоцированной полномасштабной российской агрессии против Украины отличаются тем, что РФ потеряла способность проводить стратегические наступательные операции, и это случилось уже давно. И те действия, которые мы видели уже в этом году, показали, что даже РФ не может проводить наступательные действия на каком-то одном оперативном направлении”, — сказал он.

Эксперт уточнил, что в настоящее время ВС РФ сосредотачиваются на тактических наступательных действиях, имеющих задачу создать условия для перехода к проведению оборонной операции.

"Конечно, оборона — это такой вид боя, к которому уже переходят под давлением, и это не основной вид боя, который может приводить к решению основных задач. Но, конечно, это все происходит на фоне задачи Вооруженными силами Украины агрессору огромных, просто колоссальных потерь. Это выражается в больших числах. И переход к обороне обычен на фоне уменьшения возможностей противника по насыщению своих войск необходимым количеством техники”, — говорит Рябых.

К тому же, как отметил эксперт, в условиях современного боя это должна быть техника современная, чтобы обеспечивать решение задач, возникающих на поле боя.

“В существующих условиях как раз и оправдан переход оккупантов в стратегическую оборонную операцию. Оборону вести легче, нужно меньше ресурсов и можно комбинировать разные имеющиеся ресурсы, такие как постановка минных полей, использование различных средств поражения, тех же танков. И пытаться как-нибудь в этих условиях выжить”, — резюмировал Валерий Рябых.

Речь шла на портале "Комментарии" и о шансах нового наступления россиян и каких неожиданностей ждать от армии страны-агрессорки.



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