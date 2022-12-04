Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область: повреждены линии электропередач

Одно из сел в Запорожской области в ночь на 4 декабря обстреляли россияне. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на публикацию главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Глава ОВА сообщил, что в селе зафиксировали несколько прилетов.

"В результате взрывов на территории частной застройки выбиты окна, повреждены кровли частных жилых домов, линии электросетей. Пожар ликвидировали наши спасатели", — сообщил Старух.

Александр Старух отметил, что все люди остались живы и невредимы.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский просит ЗРК Patriot. После ракеты, упавшей на территорию Польши, страна получила от Германии ЗРК Patriot. После этого начались дискуссии о размещении такой военной техники в Украине, а Зеленский прямо заявил о необходимости ЗРК Patriot в Украине. Это одна из наиболее эффективных систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые используют силы НАТО. Patriot – это противовоздушная система защиты типа "земля-воздух", производимая в США компанией Raytheon. Название ЗРК происходит от радиолокационной системы, являющейся частью этого оружия. Сердцем системы является радар AN/MPQ-53, полное название которого Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, то есть сокращен PATRIOT. Большинство ЗРК Patriot размещено в США, но также эта система доступна в Израиле, Германии, Марокко, Южной Корее, Японии и после взрывов вблизи польской границы в Польше. Зенитно-ракетный комплекс Patriot попали на американское вооружение в 1981 году и показали свою эффективность во время войны в Персидском заливе они успешно защищали американские силы от баллистических ракет.