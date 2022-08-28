Российские оккупанты обстреляли Орехов зажигательными снарядами: как выглядит город (ФОТО)

РФ снова массированно обстреляла город в Запорожской области. В этот раз Орехов обстреливали два часа, а захватчики использовали зажигательные снаряды. Следовательно, в городе произошло немало пожаров. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.

Российские оккупанты обстреляли Орехов (фото из открытых источников)

Высокопоставленный чиновник сообщил, что к счастью спасатели вовремя сработали и потушили все пожары.

"Оккупант применил зажигательные снаряды, что вызвало большое количество пожаров в населенном пункте. Спасатели ГСЧС вовремя ликвидировали горение", — написал Старух.

Александр Старух сообщил, что во время обстрела люди не пострадали, но были разрушены многие жилые дома и другие сооружения.

"Разрушения получили ряд частных домов на разных улицах города", — сообщил чиновник.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты отступили по шести направлениям в Луганской области. Несмотря на то, что россияне уже давно отрапортовали о полном захвате Луганской области, на самом деле до сих пор оккупантам не удается выйти на административные границы региона. Да, российские захватчики пытались наступать с шести разных направлений в Луганской области. Наконец, на каждом из них получили жесткий отпор украинских бойцов. По словам Сергея Гайдая, массированный обстрел населенных пунктов и укреплений ВСУ на границе двух областей противник не прекращает ни дня, а основные усилия сосредоточил на Бахмутском направлении, куда и пытается прорваться из нескольких городов и сел в Луганской области. Он также отметил, что в целом самолеты кафиров нанесли авиаудары вблизи четырех населенных пунктов.



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