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Российские оккупанты начали псевдореферендум на оккупированных территориях Украины

Начался псевдореферендум

сегодня, 10:07
Автор:

Slava Kot
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Российские оккупационные власти начали осуществлять "референдум" на оккупированных армией РФ территориях Украины. Так называемый референдум проходит в Луганской, Донецкой, Херсонской области и городе Мелитополь. Об этом сообщают пророссийские СМИ и лидеры так называемых ЛНР и ДНР.

Российские оккупанты начали псевдореферендум на оккупированных территориях Украины

Российские оккупанты начали референдум на оккупированных территориях Украины. Фото с открытых источников

23 сентября стартовал сбор подписей за присоединение части территории Украины к России. Голосование долгое время откладывали, потому что хотели дождаться захвата большей территории Украины. Этого не удалось сделать.

В конце августа началось украинское военное контрнаступление, за время которого Украина вернула из-под власти оккупационной России десятки городов и сел. Такие действия ВСУ испугали власти РФ и ее наместников на оккупированных территориях. Поэтому Денис Пушилин, являющийся главой оккупированной Донецкой области, постоянно пытался провести псевдореферендум. Теперь он и другие оккупационные органы власти получили такую возможность и начали ходить по домам украинцев и собирать голоса за присоединение к Российской Федерации.

Сам Пушилин постоянно подчеркивает, что верит в положительный результат опроса на оккупированных территориях, тогда как Леонид Пасечник, лидер так называемого образования ЛНР просит людей поддержать присоединение оккупированных территорий на этом псевдореферендуме.

Сам же опрос пройдет до 27 сентября.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о секретном седьмом пункте указа президента РФ о частичной мобилизации в РФ.

Также "Комментарии" писали месть Путина по поводу протестующих в России. Власти РФ раздают повестки митингующим.




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Источник: https://babel.ua/news/84637-na-okupovanih-teritoriyah-ukrajini-pochalis-psevdoreferendumi-pro-priyednannya-do-rosiji
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