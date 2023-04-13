Российские оккупанты на фронте пытаются прежде всего выжить, - эксперт

Вместо наступления большими колоннами по всей линии фронта, перешли к использованию малых групп солдат. Об этом в Телеэфире сообщил эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко, пишут "Комментарии".



Оккупационные войска РФ изменяют стратегию ведения боевых действий

Россия меняет свою стратегию, и здесь уже речь не идет о том, чтобы атаковать большими колоннами под флагами с парадной одеждой — нет. Сейчас они понимают, что теория работы малыми группами, серьезно апробированная во время Второй мировой войны, оказалась более эффективной, чем наступательные действия большими колоннами по широкому фронту. А что делает Россия? Россия делает то, что требует от нее ситуация, а ситуацию уже создает не Россия. Россияне сейчас становятся жертвами тех обстоятельств, которые формируют украинские силы обороны вместе с нашими партнерами”, — сказал он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Варченко заметил, что российские войска ищут новые тактики, поскольку пытаются выжить и сохранить свои силы. К примеру, они стали применять управляемые авиационные бомбы против прифронтовых населенных пунктов Украины.

Можно сказать, что сейчас это новое слово в российской практике. Но в то же время мы знаем лекарство от этого средства. Мы говорим нашим партнерам о том, что это лекарство нам нужно. Мы говорим, что это могут быть современные самолеты четвертого поколения, такие как F-16. И, конечно, партнеры, слушая аргументы, с каждым днем становятся ближе к тому, чтобы мы получили эти самолеты, они сейчас нужны в современных боевых действиях. Понимаем, что мы идем с небольшой задержкой во всех видах техники, но надеемся, что решения будут и будут уже в ближайшее время", — сказал Иван Варченко.

Напомним, "Комментарии" писали, что Путин захотел сосчитать своих солдатиков . Границы в России закрываются, права ограничиваются.