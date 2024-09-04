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Российские оккупанты меняют тактику: новая волна ударов по Украине

Советник Офиса президента считает, что единственным способом предотвращения ударов российских баллистических ракет является создание всеобъемлющей системы противоракетной обороны

сегодня, 16:06
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Черновалова Кристина

Россия усилила интенсивность ракетных ударов по Украине и изменила тактику обстрелов, что может свидетельствовать о намерении повысить уровень эскалации конфликта. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Российские оккупанты меняют тактику: новая волна ударов по Украине

Россия применяет новые методы ракетных атак

По его словам, российские войска используют ракеты для ударов по любым объектам на территории Украины, независимо от их типа и местоположения. 

"То есть у России достаточно ракет, которые могут попадать где угодно на территории Украины. Здесь вопрос в том, что как бы вы не сообщали о том, что будет атака или там в том, или другом направлении баллистические ракеты. Это если мы говорим, например, о Запорожье, Днепре, Полтаве или Харькове. Это буквально считанные не минуты, а секунды. То есть это полторы минуты, две и так далее", — сказал Подоляк.

Советник отметил, что для предотвращения подобных атак необходима усиленная система противоракетной обороны, особенно на востоке и юго-востоке страны. Необходимы современные системы ПВО, такие как Patriot или NASAMS, которые могут эффективно перехватывать баллистические ракеты. Это позволит повысить эффективность перехвата до 90-95%.

"Это первое. То есть здесь понятно что надо делать, в чем есть дефицит. И понятно, что искать виновных среди украинцев — это нонсенс. И на это как раз рассчитываются этакого типа геноцидные удары. И здесь я перехожу ко второй составляющей.Мы видим изменение в ракетной тактике РФ. Они перестали вообще маскировать, что они делают. Они бьют по центру города. По учебному заведению, по лечебному. Это мы, кстати, видели и в Полтаве, и во Львове, а в начале сегодняшней ночи в Сумах", — рассказал Подоляк.

Он также обратил внимание на изменение тактики России: в последние дни она не скрывает своих намерений и наносит удары по центрам городов, учебным заведениям и больницам.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SH1Ml_G7pm4
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