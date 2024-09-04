Российские оккупанты меняют тактику: новая волна ударов по Украине

Россия усилила интенсивность ракетных ударов по Украине и изменила тактику обстрелов, что может свидетельствовать о намерении повысить уровень эскалации конфликта. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Россия применяет новые методы ракетных атак

По его словам, российские войска используют ракеты для ударов по любым объектам на территории Украины, независимо от их типа и местоположения.

"То есть у России достаточно ракет, которые могут попадать где угодно на территории Украины. Здесь вопрос в том, что как бы вы не сообщали о том, что будет атака или там в том, или другом направлении баллистические ракеты. Это если мы говорим, например, о Запорожье, Днепре, Полтаве или Харькове. Это буквально считанные не минуты, а секунды. То есть это полторы минуты, две и так далее", — сказал Подоляк.

Советник отметил, что для предотвращения подобных атак необходима усиленная система противоракетной обороны, особенно на востоке и юго-востоке страны. Необходимы современные системы ПВО, такие как Patriot или NASAMS, которые могут эффективно перехватывать баллистические ракеты. Это позволит повысить эффективность перехвата до 90-95%.

"Это первое. То есть здесь понятно что надо делать, в чем есть дефицит. И понятно, что искать виновных среди украинцев — это нонсенс. И на это как раз рассчитываются этакого типа геноцидные удары. И здесь я перехожу ко второй составляющей.Мы видим изменение в ракетной тактике РФ. Они перестали вообще маскировать, что они делают. Они бьют по центру города. По учебному заведению, по лечебному. Это мы, кстати, видели и в Полтаве, и во Львове, а в начале сегодняшней ночи в Сумах", — рассказал Подоляк.

Он также обратил внимание на изменение тактики России: в последние дни она не скрывает своих намерений и наносит удары по центрам городов, учебным заведениям и больницам.