Российские командиры организовали бизнес на "спецоперации" Путина в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российское военное командование делает бизнес на "спецоперации", предлагая военным откупиться от первой линии фронта, фактически купив себе место в тылу и обезопасив себя от верной гибели. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
Российские военные. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, что схема, которую придумали российские командиры очень простая – место в тылу можно купить. После того, как оккупант платит указанную сумму, его отвозят в тыл, где относительно безопасно.
По информации ВСУ, в районе Бахмута за такую услугу российские офицеры просят 5 тысяч рублей в сутки. Сумма рассчитана на то, чтобы все сразу не сбежали из первой линии в тыл.
Читайте также на портале "Комментарии" — четыре недели назад, 21 сентября, российский диктатор Путин подписал указ о так называемой "частичной мобилизации". Что можно сказать о ней на данный момент? К чему это всё в итоге приведет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости