Российские командиры организовали бизнес на "спецоперации" Путина в Украине

Российское военное командование делает бизнес на "спецоперации", предлагая военным откупиться от первой линии фронта, фактически купив себе место в тылу и обезопасив себя от верной гибели. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Российские военные. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что схема, которую придумали российские командиры очень простая – место в тылу можно купить. После того, как оккупант платит указанную сумму, его отвозят в тыл, где относительно безопасно.

"Наиболее распространен такой военный бизнес на горячих участках фронта, где подразделения российской армии несут потери и ежечасно пребывание в окопе может стать последним", — сообщает Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

По информации ВСУ, в районе Бахмута за такую услугу российские офицеры просят 5 тысяч рублей в сутки. Сумма рассчитана на то, чтобы все сразу не сбежали из первой линии в тыл.

"Таким образом, российские командиры хотят получить большую сумму денег, которую им обещал Шойгу и Путин перед отправкой в Украину, но в очередной раз обманули", — отметили в СтратКоме.

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