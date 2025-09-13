Российские "Кинжалы" все реже достигают соей цели: что наконец-то удалось ВСУ

Если раньше запуск российских ракет "Кинжал" был буквально приговором для Украины, ведь у ВСУ было совсем немного шансов сбить эти ракеты, то на протяжении 2025 года все чаще стала наблюдаться тенденция, что эти ракеты все реже и реже достигают своих целей. Это начало происходить из-за того, что украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начали демонстрировать лучшую эффективность против этой ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал источник в Генштабе "Суспильному".

Ракета Кинжал. Фото: из открытых источников

"Чем быстрее движется ракета, тем труднее ей определить свои координаты ракеты, и, соответственно, тем более она уязвима к воздействию средств радиопомех", — пояснил собеседник изданию.

По его словам, благодаря этой особенности и увеличению средств РЭБ украинские военные смогли увеличить эффективность воздействия на ракету.

Он утверждает, что Россия потеряла не менее 1,5 млрд долларов на борьбе против РЭБ и вынуждена на своих средствах применять дорогостоящие антенны CRPA. Такие модули россияне ставят в КАБах и "Шахедах". При этом такая антенна дорогостоящая.

Собеседник добавил, что противник за это время запустил приблизительно 8 000 КАБов и уже около 40 000 "Шахедов" — это противовоздушные средства. Все они имеют эти CRPA-антенны, и они стоят от 10 000 до 17 000 долларов. Складывая это, получается что враг потратил 1.5 миллиарда долларов на борьбу с РЭБ.

Он отметил, что россияне со временем начали использовать все более сложные антенны: сначала они устанавливали четырехэлементные приемники, а дальше увеличили до 8-ми- и 16-элементных антенн.

