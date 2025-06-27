Массированная атака по Украине: куда били «Калибрами» и «Кинжалами»

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Недилько Ксения
В ночь на 27 июня (с 20:30 26 июня) россияне атаковали Украину 371 средством воздушного нападения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.
МИГ-31К в воздухе. Фото из открытых источников
Так, Россия атаковала:
- 363 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ (более 200 из них – "шахеды");
- 2 аэробалистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Рязанской обл.
- 6 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Каспийского моря.
Основное направление удара – Староконстантинов, Хмельницкой области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной обезврежено 365 средств воздушного нападения противника – 217 сбито огневыми средствами, 148 – локационно потеряно:
- 211 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты, 148 — локационно потеряны/подавлены РЭБ;
- 6 крылатых ракет "Калибр" – сбиты.
Зафиксированы прямые попадания средств воздушного приступа противника в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре и Самаре раздались два мощных взрыва. В области объявлена воздушная тревога в связи с применением баллистического вооружения из Ростовской области РФ (Таганрог).
Около 11 часов в городе Самар прозвучали два мощных взрыва, которые были слышны в Днепре. Мониторинговые каналы сообщают, что были применены две баллистические ракеты "Искандер-М". Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что удар пришелся по городу Самар. "В городе Самар раздались взрывы. Детали – впоследствии. Не оставляйте безопасных мест. Дождитесь отбоя воздушной тревоги", – написал глава ОВА.