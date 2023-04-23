Российские элиты боятся за свое будущее: идут на неожиданное сотрудничество

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Slava Kot
Представители российской элиты пытаются наладить контакт с Украиной и ее союзниками, потому что боятся за свое будущее и хотят получить гарантии безопасности после поражения Путина в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ГУР.
Андрей Юсов. Фото из открытых источников
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона заявил, что российские бизнесмены и политики пытаются спастись после поражения РФ в войне, поэтому ищут гарантии безопасности в Украине и других странах.
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Украинская разведка утверждает, что процесс будет набирать обороты в будущем. Представитель ГУР заверил, что Украина будет пытаться использовать страх российской элиты для освобождения оккупированных территорий, а также для обеспечения ответственности России за военные преступления, совершенные страной-агрессором в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии сделали критическое заявление по поводу современных истребителей для Украины.
Также "Комментарии" писали об украинских военных, которые выложили видео , где показаны несколько минут их боев за критически важный путь, ведущий в Бахмут. Если ВСУ потеряет этот путь, то украинским бойцам придется выйти из города.
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Брат
сегодня, 09:25
Ну вы смешные-укропитеки.Это не "элита" а аэлита-передасты,которых я бы лично послал в небытие, и они ничего не решают.Так что к концу 2023 падет зап.гейропа,пендосссия,а без крыши паханской укропитеки сдадуться через месяц.