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Российские элиты боятся за свое будущее: идут на неожиданное сотрудничество

Российские бизнесмены и политики начинают сотрудничать с украинской разведкой, чтобы спастись после войны.

сегодня, 09:00
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Автор:

Slava Kot

Представители российской элиты пытаются наладить контакт с Украиной и ее союзниками, потому что боятся за свое будущее и хотят получить гарантии безопасности после поражения Путина в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ГУР.

Российские элиты боятся за свое будущее: идут на неожиданное сотрудничество

Андрей Юсов. Фото из открытых источников

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона заявил, что российские бизнесмены и политики пытаются спастись после поражения РФ в войне, поэтому ищут гарантии безопасности в Украине и других странах.


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"Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже и представители политического сегмента верхушки Кремля", — сказал Юсов.

Украинская разведка утверждает, что процесс будет набирать обороты в будущем. Представитель ГУР заверил, что Украина будет пытаться использовать страх российской элиты для освобождения оккупированных территорий, а также для обеспечения ответственности России за военные преступления, совершенные страной-агрессором в Украине.

"Многие контакты и операции реализуются, о которых сейчас мы не можем говорить. Но после победы, поверьте, будет много интересного", – подчеркивает Андрей Юсов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии сделали критическое заявление по поводу современных истребителей для Украины.

Также "Комментарии" писали об украинских военных, которые выложили видео , где показаны несколько минут их боев за критически важный путь, ведущий в Бахмут. Если ВСУ потеряет этот путь, то украинским бойцам придется выйти из города.



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Источник: https://gur.gov.ua/content/rosiiski-elity-shukaiut-kontakty-z-ukrainoiu-realizuietsia-bahato-operatsii.html
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Обсуждения

Брат

сегодня, 09:25

Ну вы смешные-укропитеки.Это не "элита" а аэлита-передасты,которых я бы лично послал в небытие, и они ничего не решают.Так что к концу 2023 падет зап.гейропа,пендосссия,а без крыши паханской укропитеки сдадуться через месяц.


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