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Российские добровольцы вошли в новую деревню в России: захватили административное здание

Сибирский батальон вошел в российское село Горьковский и призвал противостоять "Империи Зла" во главе с Путиным.

сегодня, 11:27
Автор:
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Slava Kot
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Российские добровольцы из Сибирского батальона заявили о захвате поселения Горьковский в Белгородской области. По их словам, они действовали совместно с чеченскими добровольцами для захвата административного здания в российском поселке.

Российские добровольцы вошли в новую деревню в России: захватили административное здание

Сибирский батальон в селе Горьковский. Фото: Сибирский батальон

Сибирский батальон в социальных сетях опубликовал изображение с табличкой из административного здания села Горьковское Белгородской области. На изображенных российских повстанцев стоят на флаге РФ и держат табличку.

Под фото российские добровольцы написали, что операция проходила совместно с чеченскими собратьями.

"Вместе против Империи Зла! Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковское на территории РФ и захватили здание местной администрации", – говорится в сообщении от Сибирского батальона.

Ранее Сибирский батальон публиковал обращение к россиянам, в котором предупредил, что "мирно не получится" свергнуть режим Путина в России, поэтому призвал граждан РФ присоединяться к повстанцам для борьбы за освобождение России.

Как отмечал портал "Комментарии", руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов отреагировал на заявление российских повстанцев о возможности обмена российской деревни Теткино на временно оккупированный украинский город Мелитополь.

Также "Комментарии" писали об обращении российских добровольцев к Путину. В своем видеосообщении они призвали российского диктатора проявить мужество, ответственность и выйти за связь с повстанцами, чтобы обсудить будущее России без авторитаризма.



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Источник: https://t.me/SiberianBattalion/257
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