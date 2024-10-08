Российские атаки повредили два иностранных судна в портах Одессы: есть погибший

7 октября судно "OPTIMA" под флагом Палау стало мишенью российского баллистического удара в порту Одессы. Об этом сообщил Алексей Кулеба, Вицепремьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин и территорий.



Судно с зерном. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Он уточнил, что в результате нападения погиб один человек, а пятеро иностранных граждан, членов экипажа, получили ранения и находятся под контролем. Судно прибыло в порт для загрузки, однако стало объектом российского обстрела через несколько часов.

К сожалению, погиб один человек. Еще пятеро иностранных граждан, членов экипажа, пострадали. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Судно только зашло для скачивания. Однако через несколько часов стало мишенью страны-агрессора. Важно, чтобы портовая инфраструктура была защищена от террора, а свободное и безопасное мореходство было гарантировано. Должны продолжать усиливать нашу противовоздушную оборону и силой оружия и силой дипломатии привлекать врага к ответственности, – сказал он.

Министр также отметил, что российские атаки направлены на дестабилизацию регионов, зависимых от украинского экспорта, и напряжение на международной арене. По его словам, Россия намеренно пытается подорвать работу Украинского морского коридора, чтобы поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

Напомним, российские войска в очередной раз нанесли удар по украинской инфраструктуре, повредив гражданское судно в порту Южный, загруженное кукурузой для экспорта. В ночь на 6 октября под огонь попало судно "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис, на борту которого находилось около 6 тысяч тонн украинской кукурузы. К счастью, 15 членов экипажа, граждане Египта и Сирии, не пострадали.

