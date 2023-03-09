Российские агенты шпионили за столичными военкоматами

СБУ задержала вражеских информаторов, которые шпионили за руководством столичных военкоматов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Служба безопасности разоблачила новых участников агентурной сети ФСБ, действовавшей в разных регионах Украины. Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации сил обороны, а также информировали агрессора о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры после вражеских ударов. Шестерых российских агентов из этой сети СБУ задержала в конце февраля, сообщают в украинской спецслужбе.

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"Сейчас задержаны еще три информатора ФСБ, — сказано в сообщении. — Они пытались скрыто собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей. Среди фигурантов — житель столичного региона, который пытался обнаружить запасной командный пункт руководства территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева. Также он получил задача от ФСБ – попасть "под легендой" в помещение одного из военкоматов и провести разведку. Другой злоумышленник пошел на сотрудничество с врагом, поскольку рассчитывал на "должность" в оккупационной администрации в случае захвата части южного региона Украины".

По данным следствия, информаторы были на дистанционной связи с кадровым сотрудником ФСБ, привлекшим их к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения. Для коммуникации использовали специально созданный анонимный телеграмм-канал.

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Пока фигуранты под стражей.

Кроме этого, СБУ разоблачила в своих рядах поклонницу "русского мира", а также заблокировала деятельность 26 телеграмм-каналов, информировавших "уклонистов" о местах вручения повесток.



