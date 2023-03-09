logo

BTC/USD

21597.95

ETH/USD

1529.78

LTC/USD

83.50

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российские агенты шпионили за столичными военкоматами
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские агенты шпионили за столичными военкоматами

Информацию противнику они "сливали" через Телеграм

сегодня, 13:11
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

СБУ задержала вражеских информаторов, которые шпионили за руководством столичных военкоматов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Российские агенты шпионили за столичными военкоматами

Противника цікавить інформація про воєнкомати

Служба безопасности разоблачила новых участников агентурной сети ФСБ, действовавшей в разных регионах Украины. Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации сил обороны, а также информировали агрессора о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры после вражеских ударов. Шестерых российских агентов из этой сети СБУ задержала в конце февраля, сообщают в украинской спецслужбе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Сейчас задержаны еще три информатора ФСБ, — сказано в сообщении. — Они пытались скрыто собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей. Среди фигурантов — житель столичного региона, который пытался обнаружить запасной командный пункт руководства территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева. Также он получил задача от ФСБ – попасть "под легендой" в помещение одного из военкоматов и провести разведку. Другой злоумышленник пошел на сотрудничество с врагом, поскольку рассчитывал на "должность" в оккупационной администрации в случае захвата части южного региона Украины".

По данным следствия, информаторы были на дистанционной связи с кадровым сотрудником ФСБ, привлекшим их к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения. Для коммуникации использовали специально созданный анонимный телеграмм-канал.

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Пока фигуранты под стражей.

Кроме этого, СБУ разоблачила в своих рядах поклонницу "русского мира", а также заблокировала деятельность 26 телеграмм-каналов, информировавших "уклонистов" о местах вручения повесток.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!