Российская пропаганда взялась за Бандеру: что известно об очередном фейке

Представители российской пропаганды теперь распространяют очередные нарративы, о том, что очевидно, Украине поставили новое условие, чтобы вступить в ЕС.

В ЦПД предупредили, что РФ придумала фейк о Бандере (фото из открытых источников)

Об этом информируют в Центре противодействия дезинформации, действующем при СНБО.

"Десятки кремлевских медиа пишут, что "от Украины требуют прекратить прославлять Бандеру ради членства в Евросоюзе"", — обнародуют сообщения представители Центра.

Также здесь отмечено, что о вероятности такого требования, как отмечают пропагандисты Москвы, говорит озвученный в эфире французского канала BFM TV тезис адвоката, представляющего Ассоциацию сыновей и дочерей депортированных из этой страны евреев Арно Кларсфельда, где он говорит, что необходимо переименовать украинские улицы, названы именем Бандеры. Важно, что некоторое время тот же защитник от этой общественной организации Франции высказался, что Россия и Украина должны найти компромиссы в отношении Донбасса.

"Напомним, что основными требованиями вступления Украины в ЕС остаются реформы и соответствие украинского законодательства европейскому", — подчеркивают представители Центра.

Также они отмечают, что мнение одного общественного деятеля не является решающим для настроений всего общества.

"Россия цитирует лояльных "экспертов", чтобы сформировать ложное впечатление раскола среди населения стран Запада в вопросе поддержки Украины", — подытожили представители украинского Центра противодействия дезинформации.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украина получит статус кандидата ЕС, но с одним уточнением. Европейская комиссия в заключении соответствия Украины требованиям для государства-кандидата предлагает, чтобы ЕС мог отменять этот статус в случае, если Украина нарушит свои обязательства. Как вы оцениваете такой подход? Какие шансы, что Украина получит статус кандидата, а соответствующие требования начнут выполняться? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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