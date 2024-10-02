Певица Саша Project, которую когда-то называли "русским Бритни Спирс", оказалась в центре внимания из-за сообщения о ее госпитализации в одну из столичных больниц России в состоянии комы. СМИ, ссылаясь на источники, утверждают, что артистка находится в тяжелом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и якобы предприняла попытку суицида через передозировку препаратами.

Певица Саша Project (фото из открытых источников)

Певицу без сознания обнаружили в квартире ее близкие. Основной причиной такого поступка журналисты называют серию неудачных пластических операций, из-за которых у Саши развился сепсис. Для устранения последствий ей трижды в год вводили анестезию, что, вероятно, повлияло на ее когнитивные способности и состояние здоровья. Также сообщается, что по завершении сложного периода с лечением певицу покинул мужчина, и теперь она самостоятельно воспитывает двоих детей.

В то же время мать Саши Project, Маргарита, опровергла информацию о госпитализации дочери, заявив, что "с ней все хорошо". Она отметила, что не знает, кто распространил подобные слухи, и назвала их сообщения "чепухой". Сама артистка пока никаких комментариев не давала.

Напомним, что "Комментарии" писали о популярной российской певице родственники закроют в рехабе . Российская певица Глюк'oZa (Наталья Ионова), поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, недавно почти сорвала концерт в Красноярске своим странным поведением. После инцидента она заявила, что причиной стало употребление антидепрессантов, назначенных ей после смерти бабушки.

Согласно сообщениям росСМИ Mash, родные и близкие планируют отправить артистку в реабилитационный центр, где раньше лечилась певица МакSим. Они рассматривают варианты как в России, так и за границей, и сама певица не против такого решения. Сейчас к ней приставили двух охранников, которые следят за ней на концертах и не отходят ни на шаг.

