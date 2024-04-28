Российская церковь заявила, что не будет предлагать Украине перемирие

Российская православная церковь заявила, что так называемые перемирия перед праздниками вызывают "недоразумение" у Украины, поэтому они не будут их предлагать, в том числе и перед Пасхой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Патриарх Кирилл и Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Представитель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что "мирные инициативы" РФ о временном перемирии оказались тщетными.

"Мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием с противоположной стороны. Если же такого понимания нет и признаков его появления не наблюдается, то, на мой взгляд, выдвижение таких инициатив как минимум не актуально", — сказал Кипшидзе.

Кроме того, Кипшидзе добавил, что Украина якобы нарушала подобные перемирия раньше, начиная с 2014 года. Однако, по сообщению бывшего заместителя Минобороны Украины Ганны Маляр, Россия, по меньшей мере, 11 раз срывала перемирие с 2014 года. В Офисе президента отреагировали на одно из последних предложений российской церкви от патриарха Кирилла в январе 2023 года, назвав ее "циничной ловушкой и элементом пропаганды".

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения патриарх Кирилл поддержал российскую агрессию и благословил военных РФ для убийства украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что православная церковь РФ объявила Украине "священную войну".

Также "Комментарии" писали о настоятеле храма в Хмельницкой области, который восхвалял Путина за военную агрессию России против Украины. СБУ зафиксировала деятельность религиозного деятеля и объявила ему подозрение.