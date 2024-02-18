Несмотря на выход украинских сил из Авдеевки, россияне продолжают нести ворота в городе. Российская авиация нанесла дружеский огонь по подразделениям артиллерии 239 танкового полка Российской Федерации.



Российская авиация. Фото из открытых источников

Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" опубликовало информацию, что во время вылета российской авиации были случайно атакованы позиции войск РФ в районе Авдеевки Донецкой области. Во время дружеского огня пострадали подразделения артиллерии 239 танкового полка

"Агент "АТЕШ" из числа военнослужащих России рассказал нам о случае дружеского огня в районе Авдеевки. Во время очередного вылета, вражеская авиация ошибочно нанесла удар по позициям, где находились подразделения артиллерии 239 танкового полка России", — говорится в заявлении движения сопротивления.

"АТЕШ" добавляет, что, несмотря на захват Авдеевки, у россиян нет праздничного настроения, ведь украинские ДРГ "не дают никакого покоя оккупантам". Бойцы малыми группами в форме противника проводят диверсию на позициях россиян и наносят значительные потери.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден отреагировал на выход украинских сил из Авдеевки. Американский президент назвал виновных в захвате украинского города.

Также "Комментарии" писали, что Институт изучения войны указал на основные факторы, повлиявшие на захват Авдеевки. По словам американских аналитиков, это стало возможным благодаря временному контролю воздушного пространства над городом, что помогло россиянам провести удачную наступательную операцию. Другим фактором стало уменьшение поддержки, в том числе и военной, от США и других союзников Украины.