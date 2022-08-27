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Российская армия за сутки потеряла больше 250 военных и большое количество техники: подробности

Озвучены общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 августа

сегодня, 11:30
Автор:

Анастасия
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За последние сутки украинским воинам удалось ликвидировать более 250 российских оккупантов, а также вражеские танки, боевые бронированные машины и другую военную технику захватчиков. Об этом сообщили на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Российская армия за сутки потеряла больше 250 военных и большое количество техники: подробности

Война в Украине. Фото - из открытых источников

По информации источника, с 26 по 27 августа самые большие потери противник понес на Донецком направлении. 

Потери российской армии по состоянию на 27 августа следующие: 

- личный состав — 46 500 человек (+250 за последние сутки);

- танки — 1939 единиц  (+3);

- боевые бронированные машины — 4254 единиц (+3); 

- артиллерийские системы — 1045 единиц (+5); 

- РСЗО — 274 единицы (+2);

- средства ПВО — 148 единиц; 

- самолеты — 234 единицы; 

- вертолеты — 202 единицы;

- автомобильная техника — 3165 единицы (+3);

 - корабли/катера — 15 единиц; 

- крылатые ракеты — 196 единиц; 

- БПЛА оперативно-тактического уровня — 836 единицы (+2);

- специальная техника – ​​99 единиц.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что ГУР МО опубликовало новый перехват телефонного разговора одного из оккупантов. Он рассказывал своей девушке, что часто думает, как себя покалечить, чтобы вернуть домой. Собеседница охотно начала подсказывать ему варианты переломов. Однако оккупант не уверен, что сломав палец руку или даже прострелив себе ногу, руководство все же отправит его домой. 

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что украинские защитники уничтожили разведгруппу и не дали прорваться сразу на нескольких направленияхВраг наращивает средства радиоэлектронной разведки. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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