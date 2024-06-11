Российская армия выжигает украинские города на Донбассе: в ВСУ раскрыли тяжелую ситуацию

Российские оккупационные силы не смогли захватить село Ивановское, и, несмотря на их попытки продвинуться вглубь Временного Яра, город остается под контролем Вооруженных Сил Украины.

Бои за Часов Яр (фото из открытых источников)

Об этом в эфире "Общественное Студия" сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

"Русской армии в городе Часов Яр нет, однако они не оставляют попыток продвигаться несколько дней несмотря на микрорайон "Канал" и микрорайон "Новый", где они могут записывать видео и транслировать информацию в разных соцсетях, что Времен Яр они захватили, повешали свои трехцветные тряпки Сейчас там находятся Силы обороны, они держат город", — отметил Волошин.

По его словам, 10 июня российские войска совершили более 1200 минометных и артиллерийских обстрелов на этом направлении, из которых 350 ударов были по Временному Яру, в основном по южной части города.

Волошин подчеркнул, что больше всего обстрелов было зафиксировано в селе Ивановское. За прошедшие сутки там произошло 222 обстрела, а за прошедшую неделю – 1233.

"Это как раз тот самый населенный пункт, о котором российская армия "трубит" по всем социальным сетям, которые они взяли Ивановское. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны. Они успешно отражают все вражеские штурмы", — подчеркнул военный.

Кроме того, он отметил, что украинские защитники отразили четыре штурма российских войск с использованием бронетехники, которые двигались на Белогоровку.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что коро россияне могут начать резкое наступление на двух важных направлениях



