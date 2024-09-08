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Российская армия выдала учения за штурм Угледара: правда разоблачена

Фейк о штурме: российские учения на полигоне превратились в пропаганду

сегодня, 22:41
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Черновалова Кристина

В последние дни российское командование распространило информацию о том, что их войска якобы атаковали Угледар в Донецкой области. Однако, как выяснилось, это было не боевое нападение, а обычная тренировка на полигоне. Военный аналитик EjShahid подтвердил, что видео, представленное как доказательство штурма, на самом деле было снято в ходе учебных маневров.

Российская армия выдала учения за штурм Угледара: правда разоблачена

Учения вместо боя: Россия инсценировала штурм Угледара

Данные о значительных потерях среди украинских воинов, которые также были озвучены, оказались не соответствующими действительности. По утверждениям командования врага, в ходе "боев" было "уничтожено" 18 украинских бойцов, но эта информация не подтвердилась никакими фактами. На самом деле, никаких столкновений в указанном районе не происходило.

Эксперты и сайты, анализирующие военные действия, быстро определили, что место, указанное в видео, — это полигон возле села Дерсовое в Донецкой области.                                                                                          

Это не первый случай, когда российская сторона использует подобные манипуляции для воздействия на общественное мнение.            

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Источник: https://24tv.ua/ru/rossija-zajavila-o-shturme-ugledara-analitik-ejshahid-govorit_n2636618
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