В последние дни российское командование распространило информацию о том, что их войска якобы атаковали Угледар в Донецкой области. Однако, как выяснилось, это было не боевое нападение, а обычная тренировка на полигоне. Военный аналитик EjShahid подтвердил, что видео, представленное как доказательство штурма, на самом деле было снято в ходе учебных маневров.

Учения вместо боя: Россия инсценировала штурм Угледара

Данные о значительных потерях среди украинских воинов, которые также были озвучены, оказались не соответствующими действительности. По утверждениям командования врага, в ходе "боев" было "уничтожено" 18 украинских бойцов, но эта информация не подтвердилась никакими фактами. На самом деле, никаких столкновений в указанном районе не происходило.

Эксперты и сайты, анализирующие военные действия, быстро определили, что место, указанное в видео, — это полигон возле села Дерсовое в Донецкой области.

Это не первый случай, когда российская сторона использует подобные манипуляции для воздействия на общественное мнение.

Читайте также на портале “Комментарии” — Олег Кориков, руководитель Госатомрегулирования и Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины, откровенно заявил о неправдивости российских обвинений в адрес Украины относительно угроз для Курской атомной электростанции. Во время брифинга в Медиацентре Украина он подчеркнул, что все российские заявления на эту тему являются "лживыми фейками".