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"Фейковые обвинения": Кориков разоблачает российскую дезинформацию о Курской АЭС

Олег Кориков рассказал, что все заявления РФ об угрозах Курской АЭС со стороны Украины – лживые фейки

сегодня, 19:33
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Черновалова Кристина

Олег Кориков, руководитель Госатомрегулирования и Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины, откровенно заявил о неправдивости российских обвинений в адрес Украины относительно угроз для Курской атомной электростанции. Во время брифинга в Медиацентре Украина он подчеркнул, что все российские заявления на эту тему являются "лживыми фейками". 

"Фейковые обвинения": Кориков разоблачает российскую дезинформацию о Курской АЭС

Кориков раскрывает правду о Курской АЭС и российских угрозах

"Украина – не россия, и никогда не прибегнет к ядерному шантажу. Скорее, мы можем говорить наоборот, что это Курская АЭС угрожает Украине и другим странам. Все заявления россии об угрозах Курской атомной электростанции со стороны Украины – это ИПСО и лживые фейки россии, имеющие целью скрыть свои доисторические технологии, которые сами по себе фактически представляют угрозу", – подчеркнул он.

Напомним, что Россия продолжает нагнетать ситуацию вокруг Курской атомной электростанции (АЭС) в Курчатове, и не исключено, что россияне могут прибегнуть к провокациям, имитируя украинские действия для пропагандистских целей, заявил в эфире Freedom Алексей Оржель, глава Киевского офиса Секретариата энергетического сообщества. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Ранее ортал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в том, что она вроде бы "бьет" по Курской АЭС. Вместе с тем, он заявил, что Россия может наносить удары по украинским АЭС. В частности, об этом кремлевский дед заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.                                                           



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Источник: https://www.youtube.com/live/j-YNQ3emuQo?feature=share
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