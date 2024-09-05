Олег Кориков, руководитель Госатомрегулирования и Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины, откровенно заявил о неправдивости российских обвинений в адрес Украины относительно угроз для Курской атомной электростанции. Во время брифинга в Медиацентре Украина он подчеркнул, что все российские заявления на эту тему являются "лживыми фейками".

Кориков раскрывает правду о Курской АЭС и российских угрозах

"Украина – не россия, и никогда не прибегнет к ядерному шантажу. Скорее, мы можем говорить наоборот, что это Курская АЭС угрожает Украине и другим странам. Все заявления россии об угрозах Курской атомной электростанции со стороны Украины – это ИПСО и лживые фейки россии, имеющие целью скрыть свои доисторические технологии, которые сами по себе фактически представляют угрозу", – подчеркнул он.

Напомним, что Россия продолжает нагнетать ситуацию вокруг Курской атомной электростанции (АЭС) в Курчатове, и не исключено, что россияне могут прибегнуть к провокациям, имитируя украинские действия для пропагандистских целей, заявил в эфире Freedom Алексей Оржель, глава Киевского офиса Секретариата энергетического сообщества. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Ранее ортал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в том, что она вроде бы "бьет" по Курской АЭС. Вместе с тем, он заявил, что Россия может наносить удары по украинским АЭС. В частности, об этом кремлевский дед заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.