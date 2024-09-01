Украина надеялась, что наступление на Россию заставит Москву увести силы от Покровска, однако этого не произошло. Теперь русские войска приблизились к городу, вызвав массовую эвакуацию местных жителей. Как пишет The New York Times, украинские солдаты отмечают, что во время боев на полях и в селах вблизи их войска вынуждены отступать более чем на милю в день. В настоящее время российские войска находятся на расстоянии около шести миль от Покровска.

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

Глава военной администрации Сергей Добряк сообщил, что с апреля российская армия прорвала пять оборонительных линий к востоку от города. Хотя прямой угрозы его захвата пока нет, власти готовятся к постоянным обстрелам, которые могут превратить Покровск в руины, подобно Бахмуту и Авдеевке. В результате этого население города сократилось с 62 тысяч в августе до 36 тысяч на сегодня. Люди массово покидают Покровск.

"Враг близко и становится все ближе", — говорит местный предприниматель Игорь Копица. Он признает, что ставка военных на замедление наступления не сработала. Подобные настроения выражают и другие обитатели.

Некоторые из них благодарны военным за их усилия, даже если город не удастся сохранить, например 71-летняя Нина Маштихина, которая переезжает к своей дочери на Западную Украину. Другие, как 39-летняя Ирина, сомневаются в целесообразности отправки военных ресурсов на территорию России, вместо того чтобы сосредоточиться на защите Покровска.

Шведский военный аналитик Йохан Норберг считает, что медленная реакция России на украинское наступление в Курской области может являться следствием внутренней дезорганизации или стратегического компромисса. Россия, по его мнению, легко может обменивать территорию на время, чтобы захватить больше земель в Украине.

"У них был импульс в Донбассе, так почему бы не довести это до конца? Россия может легко обменять территорию на время", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о быстром наступлении России на Покровск.





