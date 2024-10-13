Российская армия продвинулась в Курской области: военный рассказал новые подробности

По словам младшего сержанта Станислава Бунятова с позывным Османом, командиром отделения 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар", российская армия продолжает продвижение в Курской области, используя новые резервы. Он отметил, что погодные условия неблагоприятны для украинских военных, поскольку украинские силы преимущественно имеют колесную технику, тогда как российские войска передвигаются на гусеничной технике, что дает им преимущество в таких условиях.

Наступление россиян в Курской области (фото из открытых источников)

Также Бунятов подчеркнул, что из-за непогоды украинским военным сложно эффективно использовать беспилотники, чем россияне пользуются, вводя все возможные резервы в этот регион.

"В Курской области враг эшелонированно вводит новые резервы и имеет продвижение. Погода не в нашу пользу, русская передвигается в основном на гусянке, у нас колесная", – говорится в заявлении.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что враг предпринял третью попытку выбить войска ВСУ из Курской области. Россияне предприняли третью попытку выбить Силы обороны из Курской области, сообщил в Телеграмме военкор Богдан Мирошников. По его словам, количество вовлеченной техники для штурмов в лобовую впечатляет.

По его словам, на первом этапе враг хочет прижать Силы обороны к Судже. На втором этапе – полностью выбить военных из Курской области. Третьим этапом враг видит создание буферной зоны на 20-25 км в глубину нашей территории вдоль границ от Брянской до Белгородской областей.

По его словам, группировка врага от Стародуба до Белгорода — это более 100 тыс. личного состава и под 2 тыс. единиц техники. В свою очередь военный Кирилл Сазонов отметил, что плохие новости из Курской области, которые проникают в информационное пространство, являются правдивыми.







