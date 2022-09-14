logo

BTC/USD

20302.18

ETH/USD

1604.13

LTC/USD

60.81

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российская армия потеряла 100 танков за 100 часов
commentss НОВОСТИ Все новости

Российская армия потеряла 100 танков за 100 часов

Появились подсчеты удачного контрнаступления Украины на востоке.

сегодня, 17:00
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Украинское контрнаступление на Харьковщине нанесло тяжелые потери элитному российскому танковому подразделению. По подсчетам аналитиков Oryx, анализирующих информацию по фотографиям и записям, в период с 6 по 10 сентября 4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизия, дислоцировавшаяся под Изюмом, потеряла около половины техники, или почти 100 танков.

Российская армия потеряла 100 танков за 100 часов

Российская армия потеряла 100 танков за 100 часов. Фото из открытых источников

Дивизию относят к составу 1-й гвардейской танковой армии. Это одна из самых престижных военных группировок в РФ, которые должны были при необходимости атаковать силы НАТО. По свидетельствам британской разведки во время контрнаступления украинских войск армия РФ понесла большие потери. Сейчас вооруженные силы России очень ослаблены. Российской Федерации необходимо будет несколько лет для восстановления утраченной военной мощи

Именно эта танковая часть принимала участие в попытке захватить Киев в начале войны, но через месяц из-за неудачи была вынуждена отойти от столицы. Затем ее части, в том числе 4-ю гвардейскую Кантемирскую танковую дивизию, перебросили в Харьковскую область.

В составе российской дивизии было два полка, в которых находилось 93 танка Т-80У, сообщает Oryx, которые занимаются подсчетами военной технику. Также аналитики утверждают, что под Изюмом была потеряна половина танков, которых привлекли в бой. Значительная часть техники была изъята невредимой, так что теперь Украина может ее использовать.

Интересно, что в Украине сейчас больше танков, чем в начале наступления.

После значительных потерь танков под Харьковом, российский завод в Нижнем Тагиле был переведен на усиленный режим работы. Теперь завод работает круглосуточно. Власти России утверждают, что посвятили это ко Дню танкиста, отмечаемому 11 сентября. Также работникам запретили уходить в отпуск.

Ранее портал "Комментарии" публиковал видео, где россияне выпрыгивали из танка, ведь увидели украинца.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!