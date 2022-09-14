Украинское контрнаступление на Харьковщине нанесло тяжелые потери элитному российскому танковому подразделению. По подсчетам аналитиков Oryx, анализирующих информацию по фотографиям и записям, в период с 6 по 10 сентября 4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизия, дислоцировавшаяся под Изюмом, потеряла около половины техники, или почти 100 танков.

Российская армия потеряла 100 танков за 100 часов. Фото из открытых источников

Дивизию относят к составу 1-й гвардейской танковой армии. Это одна из самых престижных военных группировок в РФ, которые должны были при необходимости атаковать силы НАТО. По свидетельствам британской разведки во время контрнаступления украинских войск армия РФ понесла большие потери. Сейчас вооруженные силы России очень ослаблены. Российской Федерации необходимо будет несколько лет для восстановления утраченной военной мощи

Именно эта танковая часть принимала участие в попытке захватить Киев в начале войны, но через месяц из-за неудачи была вынуждена отойти от столицы. Затем ее части, в том числе 4-ю гвардейскую Кантемирскую танковую дивизию, перебросили в Харьковскую область.

В составе российской дивизии было два полка, в которых находилось 93 танка Т-80У, сообщает Oryx, которые занимаются подсчетами военной технику. Также аналитики утверждают, что под Изюмом была потеряна половина танков, которых привлекли в бой. Значительная часть техники была изъята невредимой, так что теперь Украина может ее использовать.

Интересно, что в Украине сейчас больше танков, чем в начале наступления.

После значительных потерь танков под Харьковом, российский завод в Нижнем Тагиле был переведен на усиленный режим работы. Теперь завод работает круглосуточно. Власти России утверждают, что посвятили это ко Дню танкиста, отмечаемому 11 сентября. Также работникам запретили уходить в отпуск.

Ранее портал "Комментарии" публиковал видео, где россияне выпрыгивали из танка, ведь увидели украинца.

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